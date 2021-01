Boeing 737 desaparece após descolar de Jacarta. Encontrados destroços no mar

Boeing 737-524 da Sriwijaya Air © Gusti Fikri Izzudin Noor/EPA

O Controlo de Tráfego Aéreo perdeu este sábado o contacto com um Boeing 737-500 que fazia um voo interno entre Jacarta e Pontianak, informaram as autoridades oficiais indonésias, segundo a agência de notícias norte-americana Associated Press (AP).

Suspeita-se que o avião com 62 pessoas a bordo se tenha despenhado. Segundo o comandante de um navio da guarda costeira, citado pela CNN Indonésia, foram localizados corpos e destroços no mar a norte de Jacarta.

Segundo Adita IraWati, o Boeing 737-500, da companhia aérea Sriwijawa Air, descolou de Jacarta às 13h56 locais (06h56 horas em Portugal continental) e às 14h40 horas locais (07h40 horas em Portugal continental), 46 minutos após a descolagem, perdeu o contacto com o Controlo de Tráfego Aéreo.

"O desaparecimento do avião está em investigação e a ser coordenado pela Agência Nacional de Busca e Resgate e pelo Comité Nacional de Segurança nos Transportes", revelou Irawati, em comunicado, citado pela agência de notícias norte-americana Associated Press (AP).

Também em comunicado, a companhia aérea Sriwijawa Air refere que o avião fazia um voo estimado de 90 minutos, de Jacarta a Pontianak, capital da província de West Kalimantan, na ilha Indonésia de Bornéu.

A bordo levava 56 passageiros e seis tripulantes, acrescenta a empresa.

A Indonésia, o maior arquipélago do Mundo, com mais de 260 milhões de habitantes, tem sido atormentada por acidentes de transporte terrestre, marítimo e aéreo, devido à sobrelotação, às infraestruturas envelhecidas e a padrões de segurança mal aplicados, diz ainda a AP.

Notícia em atualização