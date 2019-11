A autoestrada AP-7, na Catalunha, cortada por manifestantes independentistas © EPA

Após três dias de cortes de estradas catalãs, o movimento Tsunami Democrático emitiu um comunicado em que anunciava o fim dos bloqueios. No comunicado a plataforma regozijava-se o pelo "êxito absoluto" das ações levadas a cabo entre segunda e quarta-feira e anunciava futuras mobilizações, convidando os seus simpatizantes a abandonar os bloqueios. No entanto, o apelo não surtiu efeito e foram os Mossos d'Esquadra a impor o fim dos cortes de estradas.

Pub Pub

Na conta de Twitter, o movimento independentista anunciou esta manhã, "damos por alcançado o objetivo na AP-7". No entanto, 500 veículos continuavam por essa hora retidos e as forças policiais foram recebidas com o incêndio das barricadas que cortavam a autoestrada.

Pouco depois, perante o avanço dos agentes policiais, os manifestantes começaram a dispersar. No entanto vários condutores aguardam ainda a retirada das últimas barricadas e a normalização do trânsito. No comunicado da plataforma independentista considera que o "ponto alto" dos protestos aconteceu na terça-feira à noite, quando milhares de pessoas convergiram para a AP-7 na zona de Girona, para assistir a um concerto surpresa da banda catalã Txarango.

Polícia e manifestantes enfrentam-se na autoestrada AP-7 © Reuters

A plataforma aplaude a "determinação" de quem participou no corte da fronteira de La Jonquera e agradeceram a "disciplina não violenta" mantida pelos manifestantes. No mesmo comunicado, são anunciadas novas ações para esta quarta-feira com o objetivo de converter o conflito catalão em notícia internacional para forçar o Governo espanhol a negociar, dando seguimento ao lema "Spain sit and talk".

Manifestante na AP-7 exibe cartaz com um dos lemas independestistas © DR

Apesar desta desconvocação dos protestos, centenas de pessoas e veículos continuam retidos na autoestrada AP-7, na zona de Girona, depois de uma noite em que a Proteção Cívil espanhola distribuiu comida e mantas pelos automobilistas.

A instituição que gere o trânsito na Catalunha (Servei Català e Trànsit) informou que as filas nas várias estradas cortadas ultrapassam os 18 km's.

Depois da debandada dos manifestantes, na AP-7 começam a entrar gruas para retirar as barricadas levantadas pelos manifestantes.

Os protestos concentram-se agora no centro da localidade de Salt. Os independentistas montam barricadas e lançam objetos aos Mossos d'Esquadra que respondem com disparos de balas de espuma.