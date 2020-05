Por Ricardo Alexandre 26 Maio, 2020 • 08:16 Partilhar este artigo Facebook

Em Angola, conta o jornal O País, "Decretada situação de calamidade; restaurantes reabrem hoje, escolas e bibliotecas só em Julho". Na foto, vemos um restaurante, ainda vazio de clientes, mas cheio de mesas e cadeiras, com a devida distância, ou a distância possível... Ainda que seja a distância de três dias, o jornal faz manchete com os empresários que se prepararam para um encontro com o PR no dia 29, sexta-feira. Em Angola há 70 casos positivos do coronavírus.

No Jornal de Angola, a manchete é "situação de calamidade pública com Luanda sob cerca sanitária" - isto depois de 60 dias de estado de emergência. A partir de agora, a atividade comercial é permitida entre as 7h00 e as 19h00, as aulas no ensino superior e 2.º ciclo são retomadas a 13 de julho. A 8 de junho, 75% dos trabalhadores da capital angolana já devem estar em trabalho presencial. O jornal promete para esta quarta-feira um caderno especial sobre o funcionamento dos serviços em tempos de calamidade pública.

Nos jornais franceses, há uma luta imperial. Está o globo desenhado na capa do Libération: dois homens a tentar comer o planeta, um tem cabelo amarelo, Donald Trump, o outro cabelo preto, Xi Jinping. O Libération escreve em título: "Estados Unidos - China: é a luta imperial". Diz este diário francês que a confrontação entre as duas grandes potências endureceu em tempos de Covid.

No Le Parisien, as lições da escola em casa. No Fígaro, "falências, planos sociais, esse plano que apavora a França". Numerosas empresas não poderão fazer face à crise, assim que o governo retirar as suas medidas de apoio. Supressões massivas de emprego temem-se na rentrée, após o verão.

Há um português que faz a capa do diário desportivo L"Equipe: André Vilas Boas faz volte-face, é o titulo. O treinador português continua no Marselha. Era menino, criança, quando na bancada do estádio das Antas, no Porto, batia palmas a outro português que está na capa do diário desportivo catalão, Mundo Deportivo. Paulo Futre e as suas flechas, ou flechadas. Revela aquilo que faltou para ganhar mais com o Atlético de Madrid. Está cheio de números a capa deste jornal espanhol: puseram Messi com a camisola número 14, porque lhe faltam 14 ações para, entre golos e assistências, o argentino chegar aos mil pelo Barcelona. Nesta altura, tem 697 golos e 289 assistências. É sempre a somar.

O As, desportivo de Madrid, faz capa com um jogo que aparece em vários desportivos europeus, o Borussia de Dortmund - Bayern de Munique, grande jogo da Bundesliga, às 17h30, hora portuguesa.

Nos jornais generalistas espanhóis, o El País revela que o PP e o Cuidadanos puseram o Vox, partido de extrema-direita que é terceiro nas intenções de voto em Espanha, à frente da Comissão de reconstrução da Andaluzia. O presidente do governo andaluz, Juan Manuel Moreno, do PP, chama-lhe "uma grande aliança". Ainda no El País, lemos que a quarentena a visitantes estrangeiros é levantada a 1 de julho. No editorial do El País, escreve-se sobre Outra Urgência: "a totalidade do país aborda desde ontem a fase mais delicada para conter a pandemia, uma vez que o governo e as comunidades autónomas começaram a levantar as severas medidas de confinamento estabelecidas em março. A compreensível sensação de alívio por poder voltar a realizar atividades até agora drasticamente limitadas poderia conduzir ao pior dos erros: considerar que o perigo ficou para trás".

Não olha para trás, mas para cima, o homem com fato tipo astronauta que encara para Cervantes. É um membro da unidade militar de emergências que, esta segunda-feira, começou a desinfeção da Biblioteca Nacional em Madrid., que continua fechada, sem data de reabertura. Está na foto da capa do El País.

O La Vanguardia escreve que há uma forte descida nas entradas nos hospitais por coronavírus. Situação longe de acontecer no Brasil. Escreve o jornal brasileiro O Dia que a OMS alerta que a transmissão no Brasil já é muito intensa. O diretor-geral da OMS diz que a quarentena pode ser a única alternativa para o país. Na foto de capa, uma multidão que vai às compras como se não houvesse pandemia. É no município da Baixada Fluminense, em Duque de Caxias, Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

No jornal americano USA Today, faz-se a pergunta: "Estão as férias de verão canceladas este ano?". Entretanto, o número de pedidos de subsídio de desemprego já chegou aos 38 milhões e 600 mil - quase dois milhões e meio só na ultima semana.

No China Daily, o topo da hierarquia estabelece prioridades anuais: saúde pública, governança com base na lei entre os pontos focais das deliberações do Congresso Nacional Popular. Diz este diário oficial chinês que as metas ecológicas do país estão praticamente concretizadas, "apesar das tarefas árduas que persistem".

O The Australian fala no dinheiro que a Austrália vai investir na formação profissional para dinamizar o crescimento do emprego: o primeiro-ministro convoca uma nova era de unidade do Estado.