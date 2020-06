"O amor dentro de uma folha de  plástico"

© Reprodução parcial da capa do jornal Corriere della Sera

No Corriere della Sera, a manchete faz-se com o travão no IVA que vai ser reduzido por um breve período mas o que me chamou a atenção foi o amor... o beijo, com máscaras entre Agustina Cañamero e Pascual Pérez... ela tem 81 ele tem 84 anos de idade... beijo com máscaras e ela abraça-o com mangas de plástico, divididos por uma enorme película de plástico... beijam-se numa casa de repouso em Barcelona. É a foto que ilustra a notícia para a permissão de visitas... e beijos... nos lares de idosos. Paolo di Stefano escreve sobre "o amor encontrado dentro de uma folha de plástico". Agustina e Pascual não se beijavam há 102 dias. A fotografia foi tirada por outro morador no lar de Barcelona: Ballesol fabra captou o momento, o do beijo da segurança extrema.

E já que falo de um beijo na Catalunha, o diário La Vanguardia, que traz em manchete que a "pandemia acelera no mundo e obriga a travar as desescaladas", mostra também o Gran teatre de Barcelona com músicos a tocar para 2292... plantas. Nem mais. No titulo da legenda para a foto de Mané Espinosa, "desliguem os vosssos telemóveis, vai começar o concerto". A instalação é uma obra do artista Eugenio Ampudia.

O Voz da Galiza fala mesmo nos "retrocessos em Aragão e Lisboa pela aparição de novos surtos do vírus... Isto enquanto no território galego, treze dias sem mortes, ontem sem nenhum caso de novo contágio.

No La Razón, conta-se que Espanha estreia uma nova normalidade com doze focos ativos... o titulo na manchete é Do alerta ao novo surto.

No El país, o coordenador da comunidade de Madrid para a a pandemia, António Burgeño, médico 78 anos, diz que "os velhos foram abandonados à sua sorte"... e avisa: "esperamos pelos tribunais para saber se alguém tem de ir para a prisão por isto".

Em França, o Le Monde fala do clima e da "mudança em profundidade". É a frase na manchete para ilustrar a conclusão da convenção cidadã para o clima que terminou domingo já tarde... o Monde traz agora as conclusões: são 150 propostas para reduzir as emissões com efeitos de estufa. O relatório entregue ao governo, com mais de seiscentas páginas, inclui a proposta de um referendo para rever a Constituição. A maioria das reações políticas e da sociedade civil saúda a seriedade do trabalho realizado nesta convenção cidadã em França.

O Fígaro dá conta dos primeiros sinais de retoma no comércio e na indústria... nalguns setores melhor do que se previa, mas a atividade das empresas acelera sem chegar aos níveis pré-crise da pandemia.

O Jornal de Angola mostra uma igreja vazia e diz em manchete que Luanda e Cuanza-Norte vão continuar sem cultos...

O jornal O País diz que angolanos tomam de assalto o património da Igreja Universal... quer em Luanda, quer em Benguela, onde a liderança brasileira da igreja de Edir Macedo é acusada de racismo e falta de respeito. Os angolanos que se instalaram na sede nacional da IURD são um grupo de trezentos pastores e bispos reformistas da Igreja Universal do reino de Deus.

No País, mas de Moçambique, Ministério da Saúde alerta para riscos de estigmatização de pessoas com Covid-19.

No jornal Tribuna de Macau, Chefe - chefe do executivo macaense - impõe corte de 10 por cento de despesas da Administração.

No Jerusalem Post, "os laços com a China minam o apoio americano a Israel, incluindo a anexação" dos territórios árabes da Cisjordânia. O aviso de um dirigente dos Estados Unidos chega numa altura em que empresas chinesas com ligações a Teerão vão construir um novo projeto ferroviário em Tel Aviv. De Israel ainda outro aviso, mas este não para o governo, mas do governo, ou do gabinete criado para coordenar tudo quento tenha que ver com o coronavírus: preparem-se para quatro mil doentes entubados. Em Israel morreram até ao momento 307 pessoas.

No Reino Unido, o Daily Mail conta que a polícia parou e interrogou na véspera do ataque o suspeito principal do ataque terrorista em Reading...

O Daily Express fala de um passe para a liberdade para milhões... os mais vulneráveis vão ter luz verde para sair a partir de 4 de julho... no país, o número de mortes diárias caiu para quinze.

Se em Itália comecei em Itália termino com Ronaldo na capa da Gazzetta dello Sport junto de outros jogadores da Juventus... a abraçar Paolo Dybala... o argentino marcou um golão... Ronaldo fez o primeiro de penalti na vitória por dois a zero em Bolonha.