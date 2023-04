"OG." Suspeito de divulgar documentos do Pentágono é "jovem" e trabalha numa base militar

© EPA

Os documentos secretos do Pentágono, divulgados no Discord, terão sido revelados por um homem que trabalha numa base militar norte-americana, noticia o Washington Post. O jornal conseguiu falar com membros do grupo online onde as centenas de documentos com informação sensível foram partilhados.

O adolescente entrevistado pelo jornal identifica o autor como "OG", um jovem, que no grupo confessou aos outros membros que trabalha numa base militar e que tinha acesso a grande quantidade de informação confidencial.

"Ele é uma pessoa inteligente. Ele sabia o que estava a fazer quando partilhou estes documentos, claro. Não foram divulgados de forma acidental", diz o adolescente, que falou ao Washington Post sob anonimato.

Este membro do grupo revelou ainda que, além dos documentos confidenciais, o suspeito também divulgou fotos e vídeos que o deixaram incomodado. As imagens visionadas pelo jornal mostram "OG" a entoar frases racistas e antissemitas e ainda a disparar uma arma automática.

O grupo onde os documentos foram revelados só integra "homens" e o acesso estava sujeito a convite. Os arquivos confidenciais foram depois espalhados pelo Telegram e Twitter e já foram consultados por milhões de pessoas.

O material classificado revela detalhes e posições norte-americanas sobre a Guerra na Ucrânia, Nações Unidas e países aliados.