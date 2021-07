© Reprodução parcial da capa do jornal El País

Por Ricardo Alexandre 29 Julho, 2021 • 10:29 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

As sete cidades galegas vão continuar com o nível alto de restrições que têm desde sábado... É manchete no Voz da Galiza... Os parâmetros da evolução da Covid não dão trégua na Galiza: a incidência acumulada sobe e já ultrapassa a média nacional a sete dias, aumentam as hospitalizações, aumentam os casos ativos e aumenta a percentagem de positividade dos testes efetuados. Isso tem levado os 35 especialistas em saúde que fazem parte da comissão clínica e da Secretaria de Saúde a manterem as medidas que entraram em vigor no último sábado, já que, por enquanto, não há tempo suficiente para que surtam efeito.

No El País, em manchete, "Os países ricos impõem mais limitações aos não vacinados"... A queda na taxa de vacinação nos países ricos - seja pela rejeição de parte da população às vacinas, seja pela incapacidade do sistema de chegar a todos - e o avanço da variante delta estão a levar governos e empresas como a Google a promover medidas coercitivas para incentivar a imunização. Em Itália e França, foi decidido impedir o acesso a bares, cinemas ou teatros a quem não recebeu a vacinação completa, o que gerou protestos ruidosos. Israel fez o mesmo. A Alemanha está a pensar no assunto. Nos Estados Unidos, onde todas as táticas possíveis foram praticadas para levar os cidadãos aos centros de vacinação, tanto o governo federal quanto alguns estados vão forçar as autoridades a passar multas.

Na América há outra corrida. A caminho do Oeste. Está na capa do Liberation... No Oeste, a corrida por água. O texto de Laure Andrillon escreve que em Klamath Falls, no Estado do Oregon, o ecossistema é destruído pelo esgotamento do lago. Para proteger os peixes, dos quais dependem as tribos indígenas, o governo fechou uma barragem, provocando a escassez de água e irritando os agricultores.

No mesmo jornal, o TPC para férias Vacinação: lição de casa de férias para adolescentes. Alunos não vacinados não serão mais aceites em aulas no ensino fundamental e médio se um caso de Covid for diagnosticado na turma, alertou o Ministro da Educação Nacional. Um anúncio surpresa com o objetivo de impulsionar a vacinação de jovens de 12 a 17 anos, que está apenas a dar os primeiros passos. Os anúncios do ministro da Educação, Jean-Michel Blanquer, para o início do ano letivo no ensino médio e superior sugerem um início de ano letivo caótico. O governante deu ontem conta, na rádio France Info, dos primeiros arranjos para a organização do segundo ano letivo na era da pandemia, nas escolas de ensino fundamental. Se um caso de Covid-19 for diagnosticado numa sala de aula, apenas os não vacinados e os de contacto com um caso positivo, terão de ir para casa, ser testados e isolados durante sete dias, independentemente do resultado do teste, disse o ministro ao Liberation.

No País, em Angola, Covid já matou mil. O país já teve pouco mais de 42 mil casos, mas quase 36 mil dados como recuperados.