Tornado na Alemanha provoca 30 feridos, dez em estado grave

Pelo menos 30 pessoas ficaram feridas, 10 em estado grave, na sequência de um tornado que atingiu a cidade de Paderborn, no oeste da Alemanha. A informação foi confirmada pelas autoridades locais.

De acordo com a polícia, o tornado provocou danos significativos na cidade do estado da Renânia do Norte-Vestfália que tem sido afetada por calor anormal para esta época do ano.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o rasto de destruição, com dezenas de árvores arrancadas, carros captados e houve vários telhados que cederam perante a força dos ventos.

De acordo com a agência France-Presse, os ventos atingiram os 130 quilómetros por hora. As autoridades aconselham os residentes da cidade de Paderbonr a permanecerem em casa face ao risco da formação de novos tornados.