11 de Setembro. Os 20 anos do ataque aos EUA em imagens

Na manhã dos atentados, 19 terroristas sequestraram quarto aviões comerciais: às 08h45 a Torre Norte do World Trade Center foi atingida pelo Voo 11 da American Airlines, às 09h03 a Torre Sul foi atingida pelo voo 175 da United Airlines, e o Pentágono foi atingido às 9:37 pelo voo 77 da American Airlines. O quarto avião despenhou-se sobre uma zona rural na Pensilvânia, às 10:03, em resultado da tentativa de recuperar o controlo do avião levada a cabo por passageiros. Os atentados causaram 2.977 mortos.

George W. Bush, então presidente dos EUA, visitava uma escola secundária na Flórida quando se deram os ataques. Nessa mesma noite, já em Washington, dirigiu-se à nação a partir da Casa Branca: "Não faremos distinção entre os terroristas que cometeram estes atos e os que os apoiaram." - Era o início da "Guerra ao Terror", que levaria à invasão do Afeganistão em outubro de 2001, e do Iraque, em 2002.

Osama Bin Laden, considerado um dos responsáveis pelos ataques, foi abatido pelas forças militares norte-americanas a 2 de maio de 2011, no Paquistão.

No local onde outrora se erguiam as Torres Gémeas do World Trade Center, que ficou conhecido como Ground Zero, os trabalhos de limpeza terminaram em maio de 2002. Na baixa de Manhattan ergue-se agora a Torre Um do novo World Trade Center, e o Memorial e Museu Nacional do 11 de setembro.

Em agosto de 2021, os EUA deram por encerrado o ciclo de 20 anos de presença militar no Afeganistão, o que desencadeou um assalto ao poder pelos taliban, num processo caótico que deixou um número indeterminado de pessoas retidas no país.