"2020: o ano perdido"

No diário catalão La Vanguardia, "a subida da covid-19 obriga a endurecer as medidas durante o natal"...o governo vai concretizar hoje as medidas, Pedro Sánchez pode fazer uma revisão daquilo que já estava previsto... já se sabe que os meninos e meninas vão ter mais férias, as escolas só reabrem a 11 de janeiro, também uma referência à Alemanha que com quase 900 mortes num dia, fecha quase toda a vida pública...

Aliás, a praça de Paris em Berlim, com as Portas de Brandemburgo ao fundo, está quase completamente vazia, deserta, apenas um homem a passear um cão, na foto que faz capa no El País... o título para a notícia: "Alemanha confiou e agora tem de parar"... em manchete, notícias de Espanha..., "comunidades apresentam endurecer o plano de Natal"... O Ministério da Saúde convida as comunidades a limitar mobilidade, horários e reuniões... Baleares e Canárias atuam já; Catalunha, País Basco e Andaluzia estão a estudar o assunto...

No Voz da Galiza, "normas estritas para o Natal num momento de risco extremo"... a Xunta ditou as novas medidas, mas na próxima segunda-feira decide se as modifica... o aumento de testes revela mais infeções mas menos casos ativos, diz este diário galego que a situação na Corunha melhora ligeiramente...

Com data de amanhã, mas já nas bancas a Guardian Weekly, com extraordinárias fotos na capa e a ilustrar o artigo de capa na página19... na capa um homem com fato de astronauta abraça um senhor de cabelos brancos, que chora no ombro do tal homem com equipamento de proteção contra a covid... O Guardian Weekly chama-lhe "O ano perdido"... no interior, uma pomba voa solitária à volta da Torre Eiffel... é uma foto belíssima, da autoria de Véronique de Viguerie da agência Getty... uma foto tirada a 17 de março, no primeiro dia do confinamento em França...

Na capa do Fígaro, em França, há um homem erguido sobre uma multidão... parece estar às cavalitas de alguém numa manifestação, faz o V da vitórioa... atrás dele alguém segura uma bandeira vermelha e branca da Tunísia... a foto de Finbarr O"Reily da agência Reuters leva o título... "dez anos depois, as flores desbotadas das primaveras árabes"... Faz hoje dez anos que os tunisinos se sublevaram para derrubar o regime de Ben Ali, seguidos de outros países. Sem elites políticas capazes de assumir o controlo e face a derivas islamitas, a esperança rapidamente deu lugar ao desapontamento... O editorial deste jornal tem o título de "ilusões perdidas"... é uma rude lição de realismo aquela que foi infligida pelas primaveras árabes... ou assim - talvez apressadamente - chamadas.

No Le Monde, faz manchete hoje o tema que estava na capa do Vanguardia ontem... na Nigéria, o jihadismo voltou a atacar uma escola... Em Kankara, no noroeste do país, o grupo terrorista Boko Haram raptou 330 alunos de uma escola secundária, a escola pública de novo como alvo central do terrorismo... a hashtag "bring back our boys", tragam de volta os nossos rapazes, aparece nas redes sociais... a desestabilização política da Nigéria, o país mais populoso de África, é um risco grande para toda a região...

No Shangai Daily, o aviso: "multas mais pesadas para voos estrangeiros"... a Administração da Aviação Civil da China diz que os voos de passageiros internacionais que não cumpram as normas de controlo epidémico serão sujeitos a períodos de suspensão mais longo do que antes.

No jornal A Nação, diário cabo-verdiano, leio em manchete "Cabo Verde acusado de afrouxar combate ao narcotráfico"... a foto é de uma apreensão de droga feita pela polícia judiciária do país...