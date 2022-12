2022 em imagens: um ano de pernas para o ar

Eis as fotografias de um 2022 insólito.

Por Carolina Quaresma 26 Dez, 2022 • 07:08

De pernas para o ar, tal como uma casa desenhada pelo austríaco Fritz Schall, em Guatavita, perto de Bogotá. Assim foi o ano de 2022. A começar com as comemorações do Jubileu de Platina da rainha Isabel II. Em junho, na varanda do Palácio de Buckingham, o bisneto da rainha, o príncipe Louis, tapava os ouvidos e gritava enquanto várias aeronaves sobrevoavam a residência oficial da monarca. A rainha morreu apenas três meses depois, em setembro, algo que deixou o mundo em choque, assim como os seus dois cães corgis, que marcaram presença durante as cerimónias fúnebres.

Do Reino Unido rumamos ao sul do Iraque, com uma imagem inusitada: um búfalo de água é fotografado em frente ao campo petrolífero Nahr Bin Omar, na província iraquiana de Basra, lembrando um dragão a cuspir fogo.

E na Jordânia, outra fotografia surpreendente: camelos montados por robôs. Os animais participaram numa corrida na pista de corrida do Sheikh Zayed, em Disah, no deserto de Wadi Rum.

2022 foi também o ano em que a guerra voltou à Europa. Em Londres, para assinalar o Dia da Independência da Ucrânia, em agosto, o gato Larry sentou-se em frente a um arco de flores no exterior do número 10 de Downing Street.

Várias foram as tentativas de quebrar recordes, um pouco por todo o mundo. Na Colômbia, vários estudantes participaram na maior aula de software do mundo. Em Tarragona, membros da equipa "Jove de Tarragona" tentaram formar uma torre humana durante um concurso. Para a história fica também uma tartaruga grega de duas cabeças. Janus comemorou em setembro o 25.º aniversário, atingindo assim o recorde de vida mais longo de um animal com esta mutação.

O clima e as alterações climáticas também estiveram no centro das atenções em 2022. Nos meses de verão, com os termómetros a baterem nos 40º C em Londres, as pessoas aproveitaram para se refrescarem na Sky Pool, uma ponte de piscina em acrílico transparente, fixada entre dois blocos de apartamentos, no sudoeste da capital britânica.

Nos Estados Unidos, corria o mês de junho quando o presidente Joe Biden protagonizou uma queda de bicicleta, em Delaware. Já no Catar, onde decorreu o Mundial durante os meses de novembro e dezembro, é comum ver-se campos de futebol no meio do deserto. E por falar em Mundial, este ano a Argentina levou a taça, algo que não acontecia desde 1986 com o génio Maradona, cuja cara está desenhada no fundo de uma piscina junto à praia em Mar del Plata, a 400 km a sul de Buenos Aires.