2022 em revista: o ano do regresso da guerra

A última semana de 2022 pode ser o reflexo da turbulência que marcou todo o ano. Nos últimos dias, o mundo despediu-se do Papa Emérito Bento XVI ou de Pelé, e a atualidade nacional foi surpreendida pela polémica que abalou o governo, e que provocou quatro baixas no Executivo liderado por António Costa. Mas há outros marcos que 2022 trouxe na bagagem.

A viagem pelo ano que agora acaba começa em fevereiro. As sirenes que, desde o dia 24 de fevereiro soam em toda a Ucrânia, anunciaram o regresso da guerra à Europa. A passagem pelo ano destaca também os restantes acontecimentos internacionais que marcaram os últimos doze meses, faz o balanço da vida política portuguesa - com destaque para o regresso de uma maioria absoluta - , e olha ainda para o ano do desporto, que termina com a confirmação de que o futuro de Cristiano Ronaldo vai passar pela Arábia Saudita.

Na economia, olhamos para os aumentos que 2022 trouxe à carteira. E não esquecemos o legado de quem morreu e deixou uma marca na história do mundo. Ouça aqui esta esta passagem por 2022 em 40 minutos.