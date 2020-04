22 milhões de desempregados nos EUA. Ganhos de dez anos eclipsados em semanas

Por Ricardo Alexandre 20 Abril, 2020 • 07:39 Partilhar este artigo Facebook

Começo pelo diário angolano O País... Chuva: 11 mortos e 13 desaparecidos. É o balanço da chuva que se abateu sobre Luanda na sexta-feira que deixou ainda quase duas mil residências inundadas. Lando Pedro, um especialista em educação, é citado na primeira página com uma foto de uma sala de aula e um professor a ensinar, comando na mão a indicar a utilização de recursos eletrónicos e a frase: "O professor é a chave da qualidade do ensino".

No Hoje Macau são alunos na capa e a frase "Regresso à Escola"...

Há uma proposta espanhola para a Europa na capa do El País: Espanha propõe um grande fundo de dívida perpétua á União europeia... O governo vai apresentar no Conselho Europeu de 5ª feira a proposta de transferência até 1,5 mil milhões... o El País fala em proposta ambiciosa mas negociável com Merkel. Ainda no El País, "O desafio do futebol: uma temporada sem público"... os especialistas descartam a abertura dos estádios até que haja uma vacina.

O Chefe do estado mayor da guarda civil espanhola está nas primeiras do ABC e do La Razón depois da conferência de imprensa que deu ontem. Puxa o ABC para titulo a frase: "Trabalhamos para minimizar o clima contrário ao governo"... no La Razón, a frase é a mesma sendo que por causa dela, o Partido Popular pede a comparência do General José Manuel Santiago no parlamento. Sendo que a manchete do La Razón é outra: Casado (o líder do PP): recusa sentar-se numa mesa com ERC y Bildu, a Esquerda Republicana da Catalunha e os nacionalistas de esquerda do País Basco.

No la Vanguardia, Sanchez adverte que é o governo quem vai dirigir a desescalada.

No Voz da Galiza, a Xunta, o governo galego... "pede o uso de máscaras e que saiam (que possam voltar a sair à rua) os menores a partir de 14 anos...

No económico Cinco Dias, "as empresas preparam-se para um verão com pandemia".

No Figaro, diário francês, a manchete é a imunidade: "Coronavírus, a questão decisiva da imunidade"... vacina, proteção de grupo: a comunidade científica interroga-se sobre as capacidades neutralizantes dos anticorpos desenvolvidos pelas pessoas contaminadas com covid-19.

No Aujourd Hui, como fazem os outros: a crise do corona vírus vista a partir da Alemanha, Espanha, Itália e Dinamarca.

No Les Echos: "confinamento, a saída será longa".

O Jerusalém Post também fala no futuro e explica o que vai mudar e não vai mudar com esta crise, mas também na primeira página: "empresários acusam Netanyahu de levar Israel para um desastre económico".

Há um doutor em ciências, Marc Whatelet, citado na primeira do La Libre da Bélgica sobre uma imagem de uma cirurgia: "80% das transmissões fazem-se por portadores assintomáticos". Ao lado, e a remeter para a terceira página, "truques e astúcias de uma alimentação que estimula a imunidade"...

No USA Today, espiral de desemprego... um recorde de 22 milhões. Dez anos de ganhos foram eclipsados em semanas. O jornal recorda também na capa que eventos sísmicos - e põe sísmicos entre aspas - e perda moldaram a história dos Estados Unidos.

No Washington Times, "Camas Vazias".... Hospitais de campanha vazios demonstram que os receios sobre o corona vírus foram exagerados.