30 países e 6 fabricantes acabam com carros a combustível daqui a 14 anos

Por Ricardo Alexandre 10 Novembro, 2021 • 09:40

O Liberation tem hoje um número especial dedicado aos animais...com artigos com nomes tais como "amar como as bestas" a "longa marcha dos elefantes empurra a China"...

No Fígaro Lemos que o presidente Macron abre a porta a uma terceira dose obrigatória da vacina contra a Covid.

No Scotsman da Escócia, ficamos a saber pela manchete que os escoceses estão avisados para terem de enfrentar maiores restrições Covid... ao lado, a foto da pequena Amal, boneco gigante a reproduzir uma criança refugiada Síria simbolizou o problema do impacto das alterações climáticas em combinação com as guerras na vida das comunidades mais vulneráveis e foi mostrado ontem na cimeira do clima, a COP26, em Glasgow.

O Guardian diz que o mundo vai a caminho do aumento global de temperatura da ordem dos 2.4 graus apesar dos apelos na cimeira de Glasgow...

Foi de lá que saiu a notícia que é manchete no El País... 30 países e 6 fabricantes definem o fim do carro de combustão para 2035... Mas Alemanha, Espanha e França ficam de fora à espera de um acordo comum na União Europeia... A iniciativa, que implica o fim dos motores de combustão, é assinada pelo Reino Unido, Canadá, Índia, Holanda ou Áustria, além dos fabricantes Ford, General Motors, Volvo, Mercedes-Benz, Jaguar Land Rover e a chinesa BYD . O acordo responde ao apelo do Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres, para acabar com as emissões dos automóveis no prazo de 14 anos. Mas, por enquanto, Estados Unidos e China, assim como França, Alemanha e Espanha, estão fora da aliança. Estes países da UE, que têm fábricas de automóveis, não aderiram, à espera de que seja acordada uma posição europeia comum, apesar de a Comissão também estar a trabalhar para o objetivo de 2035, como escreve Manuel Planelles. Pergunta deste lado: estarão a tentar ganhar tempo para poluir mais? Ainda na primeira página do El País: a NATO apoia a Polónia perante a crise na fronteira com a Bielorrússia...

O secretário-geral da Aliança Atlântica, Jens Stoltenberg, telefonou ao primeiro-ministro polonês, Andrzej Duda, para expressar a solidariedade da organização e qualificar de "inaceitável" a "tática híbrida da Bielo-Rússia no uso de migrantes". Varsóvia decidiu reforçar a presença militar na fronteira, na qual o tráfego terrestre está proibido por tempo indeterminado. Um porta-voz da Comissão Europeia disse que a estratégia do ditador bielorrusso Aleksandr Lukashenko é coisa de "gangster" e "desumana". Minsk usa os desejos de migrantes do Iraque, Afeganistão ou Síria para chegar à UE para lançar o que é visto como um ataque híbrido ou não convencional à UE. Bruxelas estuda novas sanções contra a Bielo-Rússia, incluindo punir as companhias aéreas que colaboram com a transferência de migrantes de terceiros países, proibindo-os de regressar ao território europeu. No China Daily, o presidente chinês diz que o sonho da China ê o sonho do povo e no Shangai Daily leio que a maratona da cidade está cancelada por causa do aparecimento de mais casos na China.