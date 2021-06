50 segundos sem cimeira serviram para marcar... uma cimeira

© Reprodução parcial da capa do jornal El País

Por Ricardo Alexandre 15 Junho, 2021 • 09:45 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Espanha... El País... os especialistas em trabalho pedem que o salário mínimo suba dez por cento até 2023... ou seja, nos próximos dois anos... propõe várias opções sobre o ritmo de subida mas diz que deve chegar aos 1047 euros. Em Espanha.

Ao lado, na primeira do El País, Pedro Sánchez aparece a passear ao lado de Joe Biden... já vamos falar deste passeio... o título na notícia abaixo desta foto-legenda é: "A NATO classifica a China como desafio para a segurança"... A Aliança pede a Pequim que respeite a ordem internacional e assinala a China relativamente a campanhas de desinformação e ciberataques.

No La Vanguardia, "A NATO alerta sobre o desafio sistémico que a China apresenta ao mundo"... pela primeira vez, num comunicado assinado pelos 30 membros, a Aliança deixa explícito que é preciso responder ao poder crescente de Pequim.

O La Razón, põe entre aspas a cimeira de Sánchez e Biden e diz que foram "50 segundos de passeio"... as expetativas semeadas pela Moncloa saldam-se com uma "breve conversação" de passeio em Bruxelas... durou 50 segundos mas, lemos no El Periódico, Biden concordou que a próxima cimeira da NATO seja em Espanha... este diário catalão mostra os dois chefes de governo e põe em título "Menos de 1 minuto juntos"...

Nos Estados Unidos, o Wall Street Journal mostra na capa a foto de um incêndio numa fábrica de químicos no Illinois... e dá conta da alta nos preços do petróleo em tempos de pandemia... As preferências de Wall Street por investimento em fontes energéticas renováveis criam o palco para escassez na oferta a e aumento dos preços do petróleo... A queda na despesa em combustíveis fósseis é tão severa que as companhias petrolíferas podem ter que batalhar para saciar o que houver de sede no mundo por petróleo embora os analistas admitam que a procura possa continuar alta na próxima década...

No Libération, palavra à abstenção... o jornal chama-lhe o partidos dos 20 milhões de votos... o cartoon na capa mostra um banhista a preparar-se para se estender ao sol, já lá está outra banhista, também deitada sobre um boletim de voto.