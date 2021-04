A América voltou: Biden é aliado na luta contra as alterações climáticas

© Reprodução parcial da capa do jornal El País

Ainda não estão a soar as campainhas mas... Bolsa, há que acreditar num crash - num trambolhão - depois da euforia? É a manchete do diário francês Fígaro... os mercados financeiros não param de subir, impulsionados pelos biliões da liquidez carregada pelos bancos centrais para apoio à economia. Este - outro - surto começa a inquietar.

O Libération põe na capa, metido num fato de astronauta com capacete e tudo... Thomas Pesquet... chama-lhe o mestre descola... do verbo descolar... o astronauta francês deve ir para o espaço hoje a partir do Cabo Canaveral, na costa oriental da Flórida, nos Estados Unidos... é a segunda missão em seis meses da estação espacial internacional.

Mas o diário francês L"Ópinion diz que o espaço representa uma má trajetória da Europa... Quase quatro anos depois do regresso à Terra. Thomas Pesquet regressa a bordo da estação espacial internacional para uma estadia de seis meses. Aos 43 anos, é o décimo astronauta francês no espaço nas últimas quatro décadas.

O La Tribune põe na capa Joe Biden e faz um título sobre os Acordos de Paris para combater a crise climática... o diário é francês mas o título vem em inglês: América is back... A América voltou.

A revista Observateur chama ao presidente dos Estados Unidos que também é figura de capa... o novo Roosevelt.

O clima em destaque na primeira do El País... os Estados Unidos prometem, em dez anos, cortar para metade as emissões de dióxido de carbono ...Biden rompe com a política de Trump e um elogio, um apoio, à luta climática internacional e ao multilateralismo...

Biden dá impulso a um novo salto contra a crise climática lemos na primeira página do diário La Vanguardia que destaca as festas do santo padroeiro catalão, o São Jorge... uma foto com várias pessoas sentadas no chão a olharem para cima que a foto parece ter sido tirada com recurso a drone... ou seja, o olho passarinho foi dito lá de cima... na legenda, o título: um Saint Jordi que se parece muito com um Saint Jordi.

Voltamos à América por causa do racismo e da polícia... "O nosso momento Selma" lê-se na manchete do USA Today... os ativistas pela justiça racial confiam que o veredito do agente Derek Chauvin, que matou George Floyd, possa desencadear uma mudança sistémica. Também se pergunta na primeira deste diário americano se a imunidade de grupo é possível? Os especialistas... cada vez mais... dizem que não.