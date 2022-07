Governo de Espanha põe a banca e as energéticas a pagar a crise

© Javier Lizon / EPA / Lusa

No debate do Estado da Nação, esta terça-feira, no parlamento espanhol, o primeiro-ministro Pedro Sánchez, revelou que espera arrecadar 3500 milhões de euros por ano com estes novos impostos.

O chefe do executivo de Espanha defende que "este governo não vai tolerar que existam empresas ou indivíduos que se aproveitem da crise para criarem mais lucros à custa da maioria, porque as dificuldades da maioria não podem ser as alegrias de uma minoria".

É por isso que o Governo de Madrid vai "colocar em marcha um imposto sobre os benefícios extraordinários das grandes empresas energéticas, que arrecadará 2 mil milhões de euros por anos, nos próximos dois anos", um anuncio que foi aplaudido pelas bancadas que apoiam o Governo durante quase 1 minuto.

Sánchez adianta que este será "um imposto excecional nos próximos dois anos para as grandes empresas energéticas, que estará em vigor no ano 2023 e 2024 com base nos rendimentos extraordinários obtidos nos anos 2022 e 2023 pelos grupos dominantes no setor elétrico, do gás e do petróleo".

Por outro lado, o primeiro-ministro anunciou "que o Governo vai aprovar um imposto excecional e temporários para as grandes instituições financeiras que estão a beneficiar da subida das taxas de juro. Este imposto terá um duração de dois anos e estimamos que podemos arrecadar 1500 milhões de euros por ano", garante Pedro Sánchez.