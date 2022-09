A chamada dos reservistas, a ameaça de retaliação nuclear de Putin e outros destaques TSF

O Presidente da Rússia, Vladimir Putin © Mikhail Metzel/EPA/Kremlin/Sputnik

A manhã informativa da TSF desta quarta-feira fica marcada pelo primeiro discurso de Putin à nação após o início da guerra na Ucrânia, a 24 de fevereiro. O presidente russo anunciou uma "mobilização militar parcial" dos reservistas e outros cidadãos com experiência militar, já a partir desta quarta-feira, para defender a soberania e a integridade territorial do país. O líder do Kremlin garantiu não estar a fazer bluff quando disse que que usará todos os meios disponíveis para proteger a Rússia.

À TSF, o major-general Isidro Pereira explicou em que consiste uma mobilização parcial, admitindo que a mobilização geral da Rússia pode ser o próximo passo.

As reações ao anúncio de Putin fizeram-se ouvir um pouco por todo o mundo. O conselheiro do Presidente ucraniano afirmou que a mobilização de reservistas anunciada pela Rússia contraria todos os planos iniciais de Moscovo, que esperava que a agressão demorasse apenas três dias até a Ucrânia sucumbir.

O principal opositor do Kremlin, Alexei Navalny, falou numa tragédia, que causará uma "enorme quantidade de mortes".

A embaixadora norte-americana na Ucrânia considerou que o anúncio da mobilização parcial de cidadãos na Rússia e os referendos para a anexação de territórios ucranianos são um "sinal de fraqueza, de fracasso" das autoridades russas.

Já a China apelou ao diálogo e a que se apoie "qualquer esforço" que permita um cessar-fogo na Ucrânia.

Por cá, os distritos de Santarém, Setúbal, Portalegre, Évora, Beja e Faro estão sob aviso amarelo devido à previsão de aguaceiros, que podem ser fortes e de granizo, e trovoadas frequentes.

E os Açores deverão ser atingidos, a partir de quinta-feira, por uma tempestade tropical identificada pelo Centro Nacional de Furacões (NHC) dos EUA. O "sistema depressionário com características tropicais", que recebeu a designação "Gaston" e que foi identificado na terça-feira, localizava-se a 1595 quilómetros a oeste do arquipélago, com uma deslocação para norte-nordeste a uma velocidade de 28 quilómetros por hora.

Na Austrália, cerca de 230 baleias-piloto foram encontradas encalhadas na costa oeste da Tasmânia. As autoridades australianas afirmaram que apenas metade dos animais encontrados devem continuar vivos.

Por fim, se tem equipamentos elétricos e eletrónicos que já não usa ou que estão avariados pode entregá-los na junta de freguesia da sua residência. A ERP (European Recycling Platform) Portugal, entidade gestora de resíduos, quer contribuir para que este tipo de lixo não acabe nas ruas e, por isso, criou o "Junta na Freguesia", um projeto que pretende incentivar as populações a entregarem os velhos equipamentos elétricos e eletrónicos nas juntas de freguesia para serem devidamente encaminhados e reciclados.