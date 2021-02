A China, os jovens, Trump e a discriminação

© Reprodução parcial da capa do jornal Shangau Daily

Por Ricardo Alexandre 09 Fevereiro, 2021 • 08:22 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Shangai Daily diz que medidas imediatas contêm a propagação do vírus... o pais não tem novos casos de transmissão local nos últimos dois meses, afirma na primeira página este diário chinês em língua inglesa...

O novo impulso à vacinação chega com a descida da terceira onda, lemos na manchete do espanhol La Vanguardia... a Catalunha administrará esta semana as primeiras doses da vacina da Astrazeneca a dois grupos profissionais específicos: polícias e farmacêuticos.

Um respiro, que é como quem diz mais por aqui - a sul da Galiza - um alívio... o presidente do governo regional galego, Albert Feijó, diz que pode haver um respiro nas restrições... está na primeira página do Voz da Galiza embora a manchete seja com a nova direção do Depor, o Desportivo da Corunha...

Quer uma acareação com Rajoy... está na primeira do El País: as ameaças de Barcenas no julgamento da Caixa B sacodem o Partido Popular... o advogado e antigo tesoureiro do PP quer um frente a frente com o antigo líder do partido e presidente do governo Mariano Rajoy e pede para o tribunal incorporar gravações que, segundo Barcenas, demonstrariam o dinheiro ilícito pago à cúpula do partido.

O jornal de Angola destaco uma iniciativa do fundo de apoio social: os jovens licenciados beneficiam de estágios profissionais....

No diário belga La Libre... os jovens, entre os escuteiros e a aprendizagem da música, podem não ter mais forma de poder escolher...

No Le Monde, em manchete, como a geração Covid vê a crise...o jornal vai ao encontro dos jovens confrontados com as múltiplas consequências sanitárias da covid-19. Em Paris, como na província, em todos os meios, falam da incerteza em relação ao futuro. O Le Monde destaca sobretudo as condições de vida que se deterioraram para 2,7 milhões de estudantes. A socióloga Anne Muxel destaca no entanto a confiança dos jovens e a sua -deles- capacidade em sobreviver a tudo isto.

No Figaro, em França, Covid-19: questões sobre as nossas capacidades em reanimação. Isto é, um ano depois do início da pandemia, os hospitais estão hoje à mercê de um uma alta brutal de casos graves, falta massiva de investimento nas infraestruturas e em pessoal. O editorial sobre o estado atual do sistema hospitalar francês leva o titulo: da promessa à realidade.

No Liberation fala-se de rendimento universal... com uma questão: e se falarmos sobre isso de novo? No lado direito da capa está Trump, de pé como quem está a ir embora, como quem está a sair da própria capa do jornal: o título, "Trump, mal se foi, já julgado".

Números de um barómetro na primeira página do jornal norte-americano USA Today... gente que sentiu discriminação racial no local de trabalho: sentiram-no 42% dos brancos, 61% dos hispânicos, 75% dos negros, isto é, três em cada quatro afro-americanos. Sondagem Gallup.