A "coragem" de lutar pelos direitos humanos. Escolha do Nobel da Paz elogiada

Por Carolina Rico 07 Outubro, 2022 • 12:08

O governo português felicitou a atribuição do prémio Nobel da Paz ao ativista bielorrusso Ales Bialiatski e às organizações russa Memorial e ucraniana Centro Para as Liberdades Civis.

Em Paris, no final de um encontro com a homóloga francesa, o ministro dos Negócios Estrangeiros João Gomes Cravinho referiu que se trata de uma escolha acertada, prova de que em contextos muito difíceis, o espírito e a coragem fazem toda a diferença.

"Foi com grande satisfação que acolhemos a notícia da atribuição do Prémio Nobel a Ales Bialiatski à ONG Memorial e à ONG Centro de Liberdades Cívicas, um bielorrusso, uma organização russa e uma organização ucraniana. O fio condutor entre os três é a coragem e o combate pelos direitos humanos."

"Não há paz sem respeito pelos direitos humanos. Essa é a fundação da Paz e a atribuição do Prémio Nobel demonstra que o Comité Nobel está atento a esta realidade e quis premiar com grande pertinência, com grande sentido de atualidade, três entidades que se tem destacado pela sua coragem, pela sua integridade e pelo combate intransigente de promoção dos direitos humanos e promoção da memória para que não haja impunidade e que não caiam no esquecimento a abusos que são cometidos."

No Twitter, a presidente da Comissão Europeia, destaca o reconhecimento da enorme coragem de homens e mulheres que se opõem à autocracia.

"Mostram o verdadeiro poder da sociedade civil na luta pela democracia (...) e ajudam a tornar o mundo um lugar mais livre", escreveu Ursula von der Leyen.

Notícia em atualização