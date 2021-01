A democracia venceu: nasce a era Biden na América

© Reprodução parcial da capa do jornal La Voz de Galicia

Manchete do La Vanguardia: "a democracia prevaleceu"... o diário catalão cita outras palavras do novo presidente americano, como quando disse para acabar com a guerra incivil... Kamala Harris converte-se na primeira mulher vice-presidente; Trump refugia-se na Florida e promete voltar... palavras dele... "de alguma maneira".

Manchete do Voz da Galiza: "Nasce a Era Biden"... o novo presidente apela à recuperação da democracia e da unidade no país.

"A democracia venceu", manchete do El País que lembra que Biden tomou posse no Capitólio que foi assaltado há duas semanas".

Está sorridente na capa do Fígaro cujo título na primeira página é: o sonho de unidade de Joe Biden. Também o destaque ao apelo à reconciliação pelos valores da unidade e da verdade. Philippe Galles escreve em editorial que é "o mundo a endireitar-se".

No Libération, Joe Biden: os EUA mudam de cabeça.

No Macau Post, Biden apela à unidade num dia de história e esperança.

Começa nos Estados Unidos a era Biden, lemos num diário do nordeste brasileiro, a Folha de Pernambuco.

No USA Today uma imagem aérea do Capitólio durante a cerimónia de ontem e o título: o dia da inauguração. Ainda na primeira página a editora Susan Page escreve sobre cinco coisas que o novo presidente precisa de fazer: projetar otimismo, olhar para trás para o elefante na sala, Donald Trump; acelerar desde já; quebrar a barreira partidária; baixar a temperatura.