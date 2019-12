A derrota trabalhista: Brexit ambíguo, programa agressivo e votos transferidos

Por TSF 13 Dezembro, 2019 • 00:34 Partilhar este artigo Facebook

O resultado das eleições desta quinta-feira, no Reino Unido, marcaram o debate de mais uma edição da Circulatura do Quadrado . No programa da TSF e da TVI 24, Jorge Coelho considerou que a derrota de Jeremy Corbyn, líder trabalhista, se deve sobretudo ao facto de não ter sido claro quanto à saída do Reino Unido da UE.

"Tem este resultado catastrófico, essencialmente, porque não tinha uma posição sobre a questão central destas eleições que era o Brexit", nota o comentador. Corbyn "tentou desviar isto para outras coisas, para que não vendessem o NHS (Serviço Público de Saúde), mas desta vez as pessoas estavam preocupadas com o Brexit".

Já Lobo Xavier defende que o desaire trabalhista tem outro fundamento: Jeremy Corbyn terá sido castigado por ter assustado o eleitorado mais moderado e apoiante da permanência do Reino Unido na UE.

"O programa económico era tão agressivo que ele nem pôde captar as pessoas conservadoras ou moderadas que não gostam do Boris Johnson nem do Brexit", nota o membro do painel da Circulatura do Quadrado.

Pacheco Pereira vê a derrota trabalhista numa dimensão para lá do Brexit. O comentador considera que Corbyn não soube chegar a uma parte importante do eleitorado que, tradicionalmente, pertence ao partido.

"Uma parte importante da clientela do Partido Trabalhista foi para o Partido Nacionalista Escocês", explica. "Sucedeu um fenómeno semelhante aos Estados Unidos com certos setores operários que votaram no Trump: o Partido Trabalhista não parecia estar com as pessoas", nota Pacheco Pereira, que lembra ainda que uma grande parte do Partido Trabalhista "clássico" era a favor do Brexit e que Corbyn não soube gerir essa situação.

O partido Conservador venceu as eleições legislativas no Reino Unido com uma maioria absoluta de 368 deputados, segundo uma sondagem comum divulgada hoje pelas três estações televisivas britânicas BBC, ITV e Sky.

A sondagem à boca das urnas indicou que o partido Conservador terá 368 deputados, o partido Trabalhista 191, o Partido Nacionalista Escocês 55, os Liberais Democratas 13 e o Plaid Cymru (nacionalistas galeses) três e os Verdes um assento.