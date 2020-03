A desativação dos hospitais temporários em Wuhan

João Pedrosa vive em Wuhan © Cortesia João Pedrosa

Sem querer ser redundante, a boa nova de hoje é a confirmação da efemeridade do temporário. A semana começa assinalando que o número de doentes infetados continua a diminuir consistentemente.

A feliz consequência é a da que Wuhan está a desativar quase todos os hospitais temporários.

Desde que o surto do novo coronavírus começou, a cidade transformou diversos edifícios públicos, tais como pavilhões desportivos e centros de congresso e exibições em hospitais de campanha para tratarem pacientes com sintomas leves.

O papel destes ambulatórios foi importantíssimo pois evitou que os hospitais, dedicados a tratar doentes mais graves não fossem sobrecarregados.

No início de fevereiro passado foram criados 14 hospitais deste tipo. Montaram-se a partir quase do zero e em poucos dias. Quinze equipas médicas vindas de toda a China trataram e acompanharam os doentes lá internados. E foram cerca de 12 mil os acolhidos nestas instalações desde 5 de fevereiro. Não foi registada qualquer morte.

Agora que a taxa de recuperação de casos infetados é superior a 70% e que o número de novos casos é quase residual, 11 dos 14 hospitais foram oficialmente encerrados.

Como medida preventiva vão ainda manter-se em funcionamento 3 hospitais, onde há cerca de cem pacientes a ser acompanhados.

As expectativas à data de hoje é de que já não haverá nenhum caso no final deste mês de março. Esperemos que o mundo possa testemunhar, num tempo mais rápido do que a sua propagação, o desaparecimento deste surto.

João Pedrosa em Wuhan (9 de março de 2020)

