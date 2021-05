"A Escócia decide": maioria do SNP levará a novo referendo sobre independência

© Reprodução parcial da capa do diário escocês The Herald

Por Ricardo Alexandre 06 Maio, 2021 • 09:57 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O The Herald, diz em manchete "A Escócia decide" numa capa em que os lideres dos partidos, com a chefe do governo de Edimburgo, Nicola Sturgeon no topo,... no título, SNP a caminho da quarta vitória, mas ainda é cedo para dizer se com maioria absoluta...

Já os jornais britânicos, desde logo o Guardian, dão conta de uma nova tensão entre dois aliados na NATO e vizinhos com um canal no meio: França ameaçou cortar a eletricidade à ilha de Jersey, o Reino Unido mandou para lá dois navios de guerra... "Tensão aumenta sobre Jersey com o primeiro-ministro a enviar dois barcos armados", lemos no Guardian.

Já agora... Situada no Canal da mancha, há dez mil anos as Jersey faziam parte do continente. Paraíso fiscal, Jersey é uma dependência da coroa britânica que deposita autoridade num misto de governador, presidente de câmara e xerife. Co m perto de cem mil habitantes, mais de 8% dos habitantes nasceram em... Portugal.

No Libération... Mali, Olivier Dubois, jornalista refém. Correspondente deste diário francês, 46 anos, o jornalista foi capturado por um grupo afiliado à Al Qaeda.

No Fígaro, "legalização da canábis, o debate que divide a maioria"...

No El País, a manchete faz-se com a análise aos resultados eleitorais da ida às urnas na comunidade de Madrid: o PP cresceu por igual em zonas de rendimento alto, médio e baixo. A candidatura de Ayuso foi a mais votada em 95% das secções de voto. O PSOE perdeu quase todos os feudos.

No USA Today, lemos na manchete que Joe Biden quer 70% da população vacinada até 4 de julho, dia nacional dos Estados Unidos. Pode não ser necessária uma verdadeira "imunidade de grupo" para ver uma queda dramática nos casos de COVID-19. Alguns investigadores afirmam que 30 milhões a 40 milhões de injeções adicionais podem ser suficientes para os Estados Unidos atingirem o ponto crítico da vacina e conterem a doença causada pelo coronavírus.

Fazer nascer bem é preciso... na primeira página do Jornal de Angola, lemos que o país vai formar cinco mil parteiras até 2022, ou seja, próximo ano.