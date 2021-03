© Reprodução parcial da capa do diário Libération

O Libération, em França diz que Covid-19 é o muro dos confinamentos numa primeira página em que destaca os 150 anos da Comuna de Paris... Pergunta o Libé se a esquerda tem a comuna em comum... A Comuna de Paris foi uma das mais importantes insurreições populares do século XIX. As massas populares tomaram Paris, em plena crise do regime bonapartista, a iminente derrota na guerra franco-prussiana, a disseminação dos ideais socialistas entre o proletariado europeu, baseados no pensamento de Karl Marx .

O Fígaro também puxa o assunto à capa e diz que é um aniversário que divide... na manchete; um ano depois, o regresso à estratégia do confinamento. O Le Monde diz que o governo é contra reagir a "uma forma de terceira vaga".

Uma espécie de aleluia, dirão os crentes... os não crentes podem apenas largar um 'hostia', até que enfim! Manchete do Voz da Galiza: a hotelaria pode abrir até às nove da noite... as novas medidas na região galega entram em vigor logo à meia-noite, 00h de sexta-feira... lemos também que em Espanha, as pessoas entre 70 e 80 anos de idade começam a ser vacinas em maio...

Na capa do diário ABC, "A EU ameaça em proibir a exportação de vacinas"... A presidente da CE quer garantir que são ministradas as doses fabricadas na Europa. A carta de vacinação vai facilitar a livre circulação pela União e entra em vigor este verão.

Está também na manchete do Vanguardia: " A EU ativa este verão o passaporte Covid para facilitar a mobilidade"... O El Periódico diz que a EU desencalha o passaporte de vacinação para este verão...

Os andaluzes estão avisados, não podem viajar na Semana Santa, lemos na manchete do Diário de Sevilha...

O presidente dos Estados Unidos aparece na capa, no canto superior esquerdo, na primeira do El País... "Joe Biden assume numa entrevista que Putin é um assassino"... e que vai pagar pela ingerência nas eleições americanas... A Rússia reagiu, protestou pelos termos, usados chamou para consultas o embaixador em Washington...

O USA Today lembra que o plano de Joe Biden está a ser criticado, uma vez que há muitas crianças imigrantes ainda detidas na fronteira... o partido republicano opõe-se à revisão das políticas de Donald Trump, pelo menos nesta matéria...

Jornal de Angola e O país dão conta em manchete do início do debate da revisão constitucional, hoje no parlamento.