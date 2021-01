A este ritmo "vão ser precisos 3000 anos para vacinar todos os franceses"

© Thomas Samson/AFP

Na última semana, a França administrou 516 vacinas, contra as 20.000 vacinas diárias na vizinha Alemanha. "Um escândalo de Estado", apontam médicos e políticos.

Jean Rottner, presidente da região Grand Est, uma das áreas com maior incidência de contágio de Covid-19, não esconde a indignação quanto às falhas do plano de vacinação em França.

Jean Rottner, d"Os Republicanos, médico de formação, denuncia "um escândalo de Estado". "Estamos a seguir uma linha política que fracassou no passado: as máscaras, os testes e agora o plano de vacinação", afirma-

A França precisa acelerar o plano de vacinação, considera o presidente da região Grand Est, "se dizem que estamos em guerra, como afirmou o Presidente, não podemos pensar no que fazer só daqui duas semanas, mas no que temos de fazer hoje".

O Executivo francês adotou, esta segunda-feira, o plano de vacinação alargado aos profissionais de saúde com mais de 50 anos. Uma medida prioritária para Bruno Megarbane, diretor do serviço de reanimação do hospital Lariboisière em Paris.

"É preciso acelerar o processo... esta história de existirem quatro dias entre o consentimento e a toma da vacina é completamente inútil", aponta.

Caso a França mantenha este ritmo de vacinação, "vão ser precisos 3000 anos para vacinar todos os franceses", lamentou ainda o diretor do serviço de reanimação do hospital Lariboisière, descrevendo um processo obsoleto. "As pessoas vão ver o médico de família ou deslocam-se até um centro de saúde, decidem tomar a vacina e estendem o braço e são vacinadas. Não é preciso todo este protocolo e compassos de tempo entre a decisão de ser vacinado e o ato em si. Esta é uma vacina como qualquer outra, que foi autorizada para entrar no mercado, sem risco e que tem interesse imediato para nos proteger."

Nos últimos dias, o Governo francês tem sido alvo de duras críticas que obrigaram Emmanuel Macron a falar de vacinas na tradicional mensagem de Ano Novo. O chefe de Estado francês prometeu contrariar" a injustificável lentidão" do plano de vacinação.

Desde sábado, o Governo aplicou um recolher obrigatório diário a partir das 18h00 em 15 distritos. Os espaços culturais não vão abrir esta quinta-feira, 7 de janeiro, como estava previsto. A França registou desde março mais de 65 mil mortes da Covid-19.

