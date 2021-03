A Europa vai oferecer à Turquia mais ajuda pelos refugiados

© Reprodução parcial da capa do jornal El País

A UE vai oferecer à Turquia de Erdogan mais ajuda pelos refugiados... está na capa do El País... a diplomacia comunitária busca superar as turbulências na relação com a Turquia depois de meses de desencontros constantes...

No Correo Gallego faz manchete um alerta dos especialistas: "precaução máxima ante a possível chegada de outra vaga que já ameaça à Europa"... médicos galegos coincidem ao dizer que seria nefasto e poria em risco o verão...

No Voz da Galiza escreve-se que a região resiste enquanto o vírus avança no resto do território espanhol. Menos testes realizados e aumento de casos na Catalunha e Cantábria... a Europa confirma o aumento dos contágios e endurece as medidas de confinamento...

Pergunta na capa do diário belga La Libre que hoje destaca o quinto aniversário dos atentados em Bruxelas com reportagem no bairro de Molenbeek.. mas, dizia, pergunta na capa deste jornal: será que os países europeus foram enganados nos contratos assinados com os fabricantes de vacinas?

Em França, no Libération, teatros ocupados... as lutas entram em cena... um movimento que pretende lutar pelos direitos de todos os precários no país e que já tem ações em sessenta locais.

No Le Temps da Suiça, "Genebra ecoa os golpes que se dão Pequim e Washington". Foi na sessão da comissão de direitos humanos da ONU. Concorrência muito forte também na OMS e na União Mundial de Telecomunicações onde as duas grandes potências disputam os postos dirigentes... confrontação também visível na OMC e convergências apenas para defender interesses nacionais comuns.

O Jornal de Angola traz à capa a memória da batalha que alterou a história do continente... a batalha do Cuito Cuanavale, na província angolana de Cuando Qubango, decisiva para o fim do sistema do apartheid na África do Sul. O Dia da Liberdade é comemorado amanhã para assinalar a batalha que em 1988 abriu caminho à independência da Namíbia e à libertação de Nelson Mandela. Um parque temático vai ser construído no Triângulo do Tumpo, no Cuito Cuanavale, para que as novas gerações saibam o que custou a liberdade.

Outras prioridades mas também, como está escrito no diário macaense Ponto final, "a pensar nas gerações futuras"... "Macau abre em Abril um museu dedicado ao Grande Prémio".