A falta de vacinas, a guerra à Covid e o impeachment

No El País, leio que a União Europeia vai isolar regiões para evitar o avanço de novas variantes do vírus... Os 27 decidiram ontem à noite pôr em marcha nos próximos dias medidas que permitam restringir os movimentos em determinadas zonas ou regiões com semelhante situação epidemiológica para evitar o avanço dos contágios. Essas zonas podem envolver dois ou mais países.

No Voz da Galiza: a Xunta prepara medidas mais duras perante o forte aumento de contágios.

Primeiras decisões na sala oval da Casa Branca com direito a foto de capa no diário catalão La Vanguardia: Biden declara guerra à Covid... o presidente distancia-se de Trump com medidas mais duras.

No Brasil, também se fala de impeachment... A Folha de São Paulo afirma em manchete que a crise sanitária amplia base jurídica para impeachment do presidente Bolsonaro. Especialistas veem colapso em Manaus e falhas na vacinação como possíveis crimes de responsabilidade. O Ministério da Saúde recusa fornecer informações sobre a quantidade de testes e stock de medicamentos No editorial, Investigue-se: "em defesa do escrutínio da conduta de Bolsonaro".

A Índia vai começar a exportar vacinas para o Brasil hoje, escreve a Folha também na primeira página... ficamos também a saber que o antigo presidente Lula teve diagnóstico de Covid e fez quarentena... em Cuba.

No Fígaro, em França, lemos sobre vacinas ou a falta delas... o título na manchete é: "vacinas: a Europa face à ameaça de penúria"... os primeiros milhões de doses fornecidos pela Pfizer não chegam para satisfazer uma procura em plena explosão, alimentada pela inquietude de se ver impor novas variantes mais perigosas.

No Le Monde, para além da foto que junta Joe e Jill Biden e a vice Kamala Harris com o título "A democracia triunfou"... leio que entre a França e a Argélia, é tempo de reconciliar as memórias.

No Hoje Macau há "Voto por um canudo"... escreve este diário macaense que "nem todos os portugueses no estrangeiro vão ter facilidade para exercer o direito de voto como os que vivem em Macau. O Hoje Macau ouviu portugueses que residem em Itália, Reino Unido, Brasil, Finlândia e nenhum vai votar devido às dificuldades originadas pela pandemia, mas todos lamentam a ausência de voto por correspondência na eleição para Presidente da República.