A "Fazenda Fugidos da Terra Seca" que agora é uma densa floresta

Ernst Gotsch tem à porta uma densa floresta onde voltou a chover como há muitos anos

Twitter

WhatsApp

E-mail

Ernst Gotsch considera que plantar árvores umas praticamente em cima das outras, utilizando produtos químicos, é um desrespeito pela terra e pode ter consequências trágicas, como o fogo. É o que acontece em Portugal, com os eucaliptos: "Quando se cria um bosque onde só há fotossíntese em cima, seca a terra. Mas isso não é culpa do eucalipto! É culpa do modo como o plantaram!" E o mesmo aconteceria com outras espécies, mesmo as autóctones, como o sobreiro tão português.

Quando chegou à Baía, no início dos anos 80, a seca era tão grande que os donos da propriedade tinham fugido, levando os terrenos a ganharem um nome bem ilustrativo: "Fazenda Fugidos da Terra Seca". Os animais mal sobreviviam, a terra não absorvia a pouca água que restava. Foi preciso criar uma espécie de "berçário", com plantas capazes de aumentar os níveis de humidade e trazer a chuva de volta.

E assim, Ernst Gotsch ficou conhecido como o agricultor que "planta água". Hoje, tem à porta uma densa floresta, onde as quantidades anuais de chuva voltaram a ser como há muitos anos. O suíço cita documentos do século XIX que mostram que, nesse tempo, chovia cerca de três mil milímetros por ano e os valores atuais já estão muito próximos disso.

Quanto às alterações climáticas, a resposta é pronta: "O que dificulta a vida somos nós!"