A geografia do silêncio. As ameaças à liberdade de imprensa pelo mundo

Ameaças ao jornalismo livre estão a crescer © Roger H. Goun/Flickr

Por André Cunha 21 Abril, 2021 • 11:11 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Foi anunciado, esta terça-feira, o Índice Mundial da Liberdade de Imprensa 2021, elaborado pelos Repórteres Sem Fronteiras (RSF). O documento aponta uma "deterioração dramática" da liberdade de imprensa desde que a pandemia atingiu o planeta.

O quadro é duro: 73% das nações do mundo têm graves problemas de liberdade de imprensa. Também a confiança do próprio público no jornalismo está em queda: 59% das pessoas inquiridas em 28 países afirmaram que os jornalistas "divulgam informação que sabem ser falsa".

A TSF foi à procura de um nome ou de um rosto, um personagem por trás da estatística da ameaça à liberdade de imprensa.

O jornalista André Cunha entrevistou Alfonso Armada, veterano jornalista espanhol e presidente da secção espanhola dos Repórteres Sem Fronteiras, e percorreram as latitudes onde a liberdade de imprensa mais está ferida, em todo o mundo.

Ouça aqui a conversa entre o jornalista André Cunha e Alfonso Armada 00:00 00:00