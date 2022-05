A guerra de Putin contra os "nazis", Portugal com recorde de novos casos na UE e outros destaques TSF

Desfile do Dia da Vitória na Praça Vermelha, Moscovo © Kirill Kudryavtsev/AFP

A Rússia assinalou esta segunda-feira o Dia da Vitória com uma parada em Moscovo. No discurso perante milhares de militares, o Presidente russo justificou a intervenção no Donbass, dizendo que o objetivo é "destruir o nazismo".

Durante a manhã, selecionamos as melhores imagens do desfile na Praça Vermelhal.

Neste dia histórico para a Europa, o Presidente ucraniano recordou a luta contra o nazismo que vitimou milhões de pessoas no século XX e deixou um recado ao homólogo russo. "Só um louco pode repetir o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial e todos os que repitam os crimes que ocorreram na época estão a imitar a filosofia nazi", disse Zelensky, referindo-se a Putin.

Ao mesmo tempo, Kiev alerta para novos ataques russos neste Dia da Vitória.

Em Estrasburgo, o Parlamento Europeu assinala este dia com a sessão de encerramento da Conferência sobre o Futuro da Europa. A TSF está a acompanhar a sessão ao minuto, onde o primeiro-ministro António Costa está presente.

Para assinalar este Dia da Europa, o Presidente da República deixou um apelo, defendendo o apoio entre países europeus contra "anátemas" interiores e "força bruta" exterior.

No plano político interno, destaque para o comentário de Alexandra Leitão no programa "O Príncipio da Incerteza". A antiga ministra socialista não acredita em "atuação dolosa" da autarquia de Setúbal.

Sobre esta polémica, a Iniciativa Liberal quer ouvir Costa com carácter de urgência. Já o PS propõe uma comissão de fiscalização para avaliar a conduta da autarquia liderada pelo comunista André Martins.

Ainda a marcar a atualidade, os números da pandemia voltam a subir por cá. Portugal é o país com maior média de novos casos diários de Covid-19.

No plano da saúde, o centro europeu espera por respostas sobre a hepatite aguda infantil que os médicos ainda não conseguiram desvendar a sua origem. Até agora, Portugal reportou seis casos suspeitos.

No Reino Unido, um doente em Inglaterra foi diagnosticado com varíola dos macacos (monkeypox), uma doença viral rara semelhante à varíola, mas geralmente menos grave.