A história de D. Pedro e nada de eleições. A reunião de Marcelo com Bolsonaro contada pelo PR português

Pouco passava das 19h15, hora de Brasília, quando Marcelo Rebelo de Sousa desviou o passo rumo aos jornalistas que o aguardavam dentro do Itamaraty. Afinal, já tinha esperado pouco mais de uma hora pelo presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, que se atrasou, atrasando a reunião com o presidente português.

Sem se aproximar muito da baía onde dezenas de profissionais de Portugal e Brasil o aguardavam, o presidente de Portugal foi muito parco nas palavras. Perante a pergunta: "Qual a expectativa para a reunião com Jair Bolsonaro", limitou-se a responder: "Portugal e Brasil é sempre excecional." Subiu as escadas do Itamaraty, o quartel-general das relações diplomáticas brasileiras, e esteve reunido durante cerca de 15 minutos com Bolsonaro. Depois visitou a exposição onde está presente o coração de D. Pedro I, D. Pedro IV em Portugal, e no final, novamente perante os jornalistas, revelou que foi precisamente sobre o rei português, imperador no Brasil, que começou a conversa com Bolsonaro.

Marcelo Rebelo de Sousa voltará a estar com Jair Bolsonaro esta quarta-feira, na Esplanada dos Ministérios, no desfile cívico-militar e na quinta, no Congresso Nacional.

No desfile oficial em Brasília esperam-se cerca de 280 mil participantes que terão de passar por revista, estando proibidos vários itens como armas, mastros de bandeira, vidros, sprays e apontadores de laser, entre outros.

O desfile está previsto para as 09h00 locais e deverá contar com a presença do Presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, do presidente da Assembleia da República portuguesa, Augusto Santos Silva, e dos chefes de Estado de Cabo Verde, José Maria Neves, e da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, além de representantes dos restantes países de língua oficial portuguesa.

Também o secretário-executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), Zacarias da Costa, participa nas comemorações.