A independência que virou comício de Bolsonaro, mas que Marcelo não viu assim

Marcelo Rebelo de Sousa participa nas celebrações do bicentenário da independência do Brasil

A celebração dos 200 anos da independência do Brasil foi pintada com t-shirts de Bolsonaro, com, por exemplo, o lema de campanha "Brasil acima de tudo, Deus acima de todos", bonés com a inscrição "Bolsonaro 2022", faixas contra o presidente do Supremo Tribunal Eleitoral, Alexandre de Moraes, defendendo um impeachment dele, e muitas palavras de ordem, muitas a favor de Bolsonaro, várias contra Lula da Silva e a comunicação social.

Os primeiros apoiantes do presidente começaram a chegar à Esplanada dos Ministérios ainda o relógio marcava as 07h00 e desde esse momento que se começou a ouvir "mito, mito, mito" ou "Lula ladrão o teu lugar é na prisão". À medida que se foi aproximando a hora da chegada de Bolsonaro ao local e o público ia crescendo, aumentava também o tom e força das palavras de ordem.

Por volta das 08h20 chegou Marcelo Rebelo de Sousa, foi recebido pelo vice-presidente Hamilton Mourão, ao lado de quem passou boa parte da cerimónia.

Bolsonaro chegou perto das 09h00, passeou na avenida, para um lado e para o outro, quando estava a voltar para a tribuna presidencial caminhou vários metros ao lado do empresário Luciano Hang, investigado pela justiça brasileira por pertencer, e participar, a um grupo de WhatsApp no qual foram feitas ameaças de um golpe de estado, caso Lula da Silva vença as eleições. Esse mesmo empresário foi para a tribuna e cumprimentou efusivamente o presidente português, tendo mesmo, durante alguns minutos, ocupado o lugar ao lado esquerdo de Jair Bolsonaro, que estava destinado, e foi ocupado a maioria do tempo, por Marcelo.

Já de regresso ao hotel, Marcelo Rebelo de Sousa falou com os jornalistas e procurou desvalorizar o tom de comício do desfile cívico-militar. "Eu, na tribuna onde estava, não ouvia essas palavras de ordem. Eu venho aqui num gesto histórico. Este é um momento histórico e não é histórico porque há uma eleição, é histórico porque são duzentos anos de vida."