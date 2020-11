A ir ao fundo: estará a internet quebrar a nossa compreensão da realidade?

© Reprodução parcial da capa da revista Guardian Weekly

A ir ao fundo... estará a internet a dar cabo da nossa compreensão da realidade? A pergunta, acompanhada de um desenho em que um homem cai desamparado, faz manchete na revista semanal Guardian Weekly, saída antecipada à data da próxima sexta-feira que fala também de uma outra vacina e da guerra no número dez, isto é, em Downing Street, a rua do gabinete do primeiro-ministro britânico.

No USA Today, escreve-se na primeira página que a era da desinformação vai perdurar depois de Trump: teorias da conspiração, vídeos manipulados e outras falsidades digitais vão continuar. A empresa Moderna, está também na primeira página, diz que a vacina contra o coronavírus que testou revela uma eficiência de 94,5%... e o presidente eleito Joe Biden afirma que "muita gente mais vai morrer se não nos coordenarmos".

No Le Monde, há duas páginas dedicadas ao combate à epidemia do "complotismo", complôs... teorias da conspiração...

No Fígaro, em França, lemos sobre o arriscado braço de ferro de Hungria e Polónia quanto ao plano de relançamento europeu... e na capa está uma foto de uma manifestação no Paquistão em que se exige a expulsão do embaixador francês e vemos também um artigo com Regis Debray... "do romantismo da revolução à nostalgia da nação"...

A seleção espanhola de futebol está na capa de vários jornais hoje e não apenas do El País. Pudera: não é todos os dias ou todas as noites que se goleia a Alemanha por seis a zero. A foto na capa mostra jogadores abraçados após mais um golo numa vitória que fica para a história. Na manchete do El País escreve-se que o Podemos está a tentar vincular o governo socialista a mais um acordo orçamental com a esquerda independentista basca.

Já o ABC diz que tanto esse partido, o Bildu, como a Esquerda Republicana da Catalunha ocultam as exigências que vão fazer em sede de debate orçamental para retirar pressão a Sánchez... mas a foto de capa mostra o que serão operários numa fábrica chinesa de vacinas quase prontas... diz o ABC que dali vão sair cem milhões de doses até ao final do ano.

No diário catalão La Vanguardia já se antecipa uma quadra natalícia... diferente: o governo catalão prevê Natal com recolher obrigatório e pouca mobilidade... as reuniões familiares vão restringir-se a dez pessoas e mantém-se o confinamento.

Para tentar acelerar a retoma da economia, o governo galego vai concentrar em dois anos os investimentos que tinha previsto para quatro... é a notícia no topo da primeira página do Voz da Galiza que acrescenta que o orçamento regional vai atingir o teto mais alto em 2021. O setor hoteleiro galego é que não vai de modas, nem de esperas: diz que quer um plano de resgate... já".

Na Folha de São paulo, há uma entrevista de Barack Obama ao jornalista Sérgio Dávila, diretor da Folha... o ex-presidente americano que nesta semana lança um novo livro de memórias, espera que "o trauma político recente possa levar a um tipo de política diferente e que uma nova geração de brasileiros possa liderar". São 12 perguntas por escrito que a Folha enviou, Obama comprometeu-se a responder pelo menos a 5 e que todas estivessem relacionadas com o livro, ou ancoradas no livro. As respostas chegaram 2ª à noite e numa delas Obama diz que "não há como negar o dom que Lula possuía de se conectar com as pessoas e o progresso feito para tirar as pessoas da pobreza. Mas sempre havia rumores em torno dele sobre clientelismo, e o Brasil ainda tem problemas profundos de corrupção sistémica".