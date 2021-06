A luta dos jornalistas contra uma rádio de 'espectro FN'

© Reprodução parcial da capa do jornal Libération

Um milionário, um dos maiores do país, compra uma rádio de notícias. Séria, credível, com excelente reputação. Aos poucos, começa a contaminar a antena com comentadores de extrema-direita. Os jornalistas resistem. Estão em greve. A história acontece em França, está hoje contada na primeira página do Libération. É o caso da rádio Europe1, que passou por problemas financeiros e foi comprada pelo milionário Vncent Bolloré. O jornal chama-lhe o "espectro da banda FN"... não FM de frequência modulada, mas sim FN a má frequência da Frente Nacional... O Líbération põe na capa uma bola de vento de microfone Cnews - o canal televisivo que o milionário quer transformar numa Fox Newx à francesa - a cobrir o microfone da rádio Europe1. Os jornalistas já vão no sexto dia de greve contra a deriva populista da estação.

Na edição semanal do Guardian, a Guardian weekly, "o regresso à fonte"... as origens da Covid-19....

É manchete no El País e notícia que ocupa a primeira página dos jornais espanhóis... "Sanchez proclama uma etapa de diálogo depois dos indultos".... O conselho de ministros aprovou o perdão parcial aos líderes do proces, o processo independentista catalão...a decisão mantém a inabilitação para se candidatarem a cargos políticos e fica condicionada a não repetir os delitos durante seis anos.

No Vanguardia, os indultos abrem a via para encarar o conflito catalão.

O La Razón mostra Pedro Sánchez de costas, a sair da sala no palácio da Moncloa onde proclamou os indultados... indultados é o título em manchete e o presidente do governo é citado a dizer: "é a melhor decisão para o país. Os presos já pagaram um alto preço".

No La Libre da Bélgica, "o clamor contra a lei húngara da homossexualidade" ganha o euro de futebol... e lá aparece o Estádio Allianz de Munique com as cores arcoíris, do movimento LGBTQi.

N"O País, em Angola, Governo procura plataforma para financiar microcrédito.