A maré (da luta pelo clima e oceanos) está a mudar

Com a eleição de Joe Biden e o regresso dos Estados Unidos aos Acordos de Paris, a maré está a mudar. Quem o diz é o embaixador Peter Thomson, enviado especial do secretário-geral da ONU, António Guterres, para as questões dos Oceanos.

"Tem havido uma mudança na maré internacional, se quisermos colocar a questão num sentido oceânico. Tivemos algumas notícias muito positivas recentemente", aponta Peter Thomson em declarações à TSF, destacando o compromisso do presidente da China, Xi Jinping, para emissões Zero no país a partir de 2060; o Pacto Ecológico da União Europeia; a eleição de Joe Biden nos Estados Unidos e consequente regresso do país aos Acordos de Paris. "Tudo boas notícias".

Para o diplomata, natural das Ilhas Fiji, que esta terça-feira encerra a conferência online do Clube de Lisboa "O Oceano que pertence a todos", o maior desafio atual é a luta contra a emissão de gases com origem em combustíveis fósseis.

"Os gases antropogénicos com efeito de estufa são o maior inimigo não só da mudança climática como também das leis da biodiversidade, e do declínio da saúde dos oceanos. Sabemos que a saúde dos oceanos está em declínio, a desoxigenação está a aumentar, tal como o aquecimento dos oceanos, o que leva à morte dos corais e à subida do nível dos mares. Tudo isto, em primeira instância, está ligado aos níveis de gases antropogénicos com efeito de estufa que atiramos para a atmosfera".