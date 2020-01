Trump: "Soleimani devia ter sido morto há vários anos"

Trump comenta o ataque aéreo que matou o do general iraniano Qassem Soleimani, em Bagdad, Iraque, com apenas uma frase: "O Irão nunca ganhou uma guerra, mas nunca perdeu uma negociação."

O presidente dos Estados Unidos recorreu ao Twitter para reagir pela primeira vez à escalada de tensão entre o Irão e o seu país, depois de vários países já o terem feito.

Mais tarde, meia hora depois, Donald Trump regressou ao Twitter, referindo que o general iraniano, que coordenava a força Al-Quds, foi responsável pela morte "de milhares de norte-americanos e planeava matar muitos mais".

"Foi, direta e indiretamente, responsável pela morte de milhões de pessoas, incluindo o recente grande número de manifestantes mortos no Irão", escreve o Presidente norte-americano, que acrescenta que o próprio Irão "não foi capaz de admitir que Soleimani era odiado e temido no país", concluindo que o general deveria ter sido morto "há mais tempo".

