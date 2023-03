A nova capital da Indonésia: Nusantara promete ser uma cidade verde

EPA/BAGUS INDAHONO © EPA

Jacarta, situada na ilha de Java, é atualmente a cidade mais populosa do sudeste asiático e uma das mais populosas do mundo, contando com aproximadamente 10 milhões de habitantes. Para além deste problema de sobrepopulação, aquela que é ainda a capital da Indonésia depara-se com outras complicações, entre as quais os elevados níveis de poluição do ar e da água, bem como a elevada propensão de ocorrência de terramotos.

Contudo, a questão que mais preocupação suscita atualmente é o facto de Jacarta estar cerca de 40% abaixo do nível do mar, o que a torna na cidade que mais rapidamente se está a afundar no mundo, segundo o Fórum Económico Mundial. Assim, as previsões apontam para que, até 2050, cerca de um terço da cidade esteja submersa no mar de Java. Não só as alterações climáticas são responsáveis por este problema, mas também a excessiva extração de água subterrânea para ser utilizada pelos habitantes da cidade.

Estes foram os problemas que levaram o presidente do país, Joko Widodo, a anunciar, em 2019, a decisão de transferência da capital da Indonésia. A cidade de Nusantara, localizada no leste da ilha de Bornéu, foi a escolhida para substituir Jacarta como capital, embora não esteja ainda construída.

Nusantara: a "cidade sustentável"

Procurando responder aos desafios ambientais atuais e futuros, a nova capital da Indonésia promete ser uma "cidade florestal sustentável", rodeada de florestas, com baixas emissões de carbono, e assegurando o bem-estar da população. Do governo existe a garantia de que haverá, no processo de construção desta nova cidade, uma preocupação com a preservação do meio ambiente, apostando numa construção mais consciente e na utilização de energias renováveis.

A escolha da palavra "Nusantara" para a nova capital prende-se com o facto de esta ser a designação utilizada pelos indonésios para se referirem a "arquipélago". Com uma dimensão de cerca de 400 quilómetros quadrados, prevê-se que a nova capital exija um investimento de aproximadamente 30 mil milhões de euros. Contudo, do governo há a promessa de que Nusantara será uma fonte de crescimento da economia da Indonésia.

Apesar de estar prevista a inauguração desta cidade já em agosto do próximo ano (no dia 17, que marca o Dia da Independência da Indonésia), esta não estará, em princípio, concluída antes de 2045. Assim, Nusantara será o novo centro político do país, embora Jacarta permaneça como centro financeiro.

As reações dos ativistas a este projeto

O projeto de alteração da capital da Indonésia tem, no entanto, vindo a suscitar preocupação entre os ativistas ambientais, que chamam a atenção para o impacto ambiental associado à construção da cidade de Nusantara. Assim, apontam para questões como a desflorestação que este projeto implicará, bem como as consequências negativas que este poderá ter na vida selvagem da região, afetando espécies como orangotangos, leopardos, ursos-malaias, entre outras.

Também os ativistas pelos direitos dos povos indígenas se têm pronunciado acerca da construção da nova capital, uma vez que as obras obrigaram centenas de indígenas Balik a encontrar novas casas. Apesar de o governo indonésio garantir que estas pessoas serão indemnizadas e realocadas, os ativistas mostram-se descontentes com as implicações que a construção da nova capital terão na vida dos povos indígenas.