A pandemia, como o 11 de setembro, destruiu a sensação de segurança

O El País faz manchete com as polémicas no maior partido da oposição em Espanha, o PP, partido popular, e diz que Pablo Casado se vai distanciar do anterior líder do partido e do governo Mariano Rajoy...

Mas o que me chama mais a atenção na capa do maior jornal espanhol é o que anda à volta desta manchete: por exemplo, a entrevista de Ces Noteboom... aos 87 anos, o holandês que é ensaísta, poeta, tradutor, jornalista e hispanista ... diz que "Espanha é um país que não se reconciliou"...

Ainda na primeira do El País, leio um artigo sobre a revolta climática pós covid... a pandemia interrompeu o impulso do movimento que procura agora novas vias... As eleições nos Estados Unidos e o atraso da cimeira COP26 marcam a agenda global.

E leio também que dois antigos chefes de governo do Reino Unido, Tony Blair e John Major, o primeiro trabalhista, o homem que o antecedeu, Major, conservador vão pedir ao Parlamento que trave as intenções de Boris Johnson que pretende fazer tábua rasa dos compromissos assumidos entre Londres e Bruxelas.

A foto de capa é do refúgio improvisado de outro improvisado: Lesbos, na Grécia.

O diário económico espanhol Cinco Dias fala de consolidação bancária e diz-nos que na grande fusão da banca por estes tempos, CaixaBanka vai ser a marca e Bankia vai cair...

No jornal americano USA Today, leio que as tensões entre Donald Trump e os militares são agora um campo aberto, ou seja, já não é uma coisa escondida... por exemplo, o líder de um grupo de veteranos do Iraque diz que o presidente americano vê os militares como uma força pessoal e não do país...

Os psiquiatras já fazem contas aos efeitos da pandemia e nos Estados Unidos, é manchete no USA Today, dizem que a pandemia, tal como o 11 de setembro, destruiu a sensação de segurança.

Há jornais que tomam posição perante a nova vaga e novas medidas de confinamento: o The Australian, na Austrália, escreve em manchete: "abram, não estamos em tempo de guerra".

Na véspera da assinatura em Washington da normalização das relações entre Israel e os Emirados Árabes, outra monarquia sunita, o Barhain também concorda em normalizar laços com o estado judaico, revela o Jerusalem Post, em Israel...

Teerão não deve gostar nada disto mas no Iran Daily, o presidente iraniano Hassan Rohani afirma - é a manchete - que o "inimigo falhou em todos os golpes legais e políticos contra o Irão"...

O L"Opinion en França e o China Daily em Pequim falam da cimeira online União Europeia-China... Xi Jinping fala hoje com a presidente da Comissão Ursula Von Der Leyen, o presidente do Conselho Charles Michel e com a chanceler alemã Angela Merkel...

O Fígaro diz que a Grécia se rearma face à Turquia com a ajuda da França... na capa, a imagem de um avião Rafale, da força aérea francesa, estacionado numa base grega... em editorial, o líder turco Erdogan, é classificado como "um autocrata que caredita que tudo lhe é permitido".

Comecei por Espanha e termino com desportivos espanhóis... em Madrid, o Marca e o Às fazem capa com o mesmo jogador...Mbappé... o jogador francês disse ao PSG que quer sair no verão de 2021 e o Real Madrid já tem as portas abertas... O Marca escreve em manchete: "aqui te esperamos". No ÁS, "Mbappé dá o passo".

No Mundo Deportivo da Catalunha, Trincão ilusiona, no sentido de "faz magia". É o perfume do futebol do português que o Barcelona comprou ao Braga: "Elogios unânimes ao extremo português depois de uma estreia brilhante que impressionou Koeman", o treinador. "Profundidade e capacidade de passe ampliam o reportório ofensivo do Barcelona".