A passagem secreta do Pet Shop para o botequim

Na pandemia, os cidadãos brasileiros vão-se adaptando às regras municipais, estaduais e federais, nem sempre - aliás, quase nunca - coordenadas entre si.

O governo federal, já se sabe, sugere isolamentos verticais e diagonais e de cabeça para baixo, acha o uso da máscara coisa de frouxo, para não dizer outra coisa, e aprova o tratamento com remédios desaconselhados pelos médicos mas receitados pelo inefável dr. Bolsonaro.

Os governadores estaduais tendem a ser mais restritivos.

Os prefeitos, por sua vez, a ser mais permeáveis aos protestos dos comerciantes desesperados pela reabertura do comércio.

Enfim, uma confusão.

Em Petrópolis, por exemplo, estabelecimentos como Pet Shops já estão a funcionar, desde que os funcionários e os clientes, ou seja, toda a gente menos os bichos, usem máscara.

Os bares, por estarem mais expostos a aglomerações e não prestarem serviço de primeira necessidade, por outro lado, ainda estão fechados.

Mas um Pet Shop da cidade do estado do Rio de Janeiro andava a receber aglomerações invulgares de clientes.

Seria apenas o desejo das pessoas saírem e confraternizarem?

Estariam os cães e gatos com os banhos assim tão atrasados?

A polícia desconfiou. E investigou.

Chegou à conclusão de que o dono do Pet Shop, o senhor Zoi, é também o dono do bar ao lado, o Bar do Zoi.

E que, com o auxílio de uma porta secreta, o caminho da loja de animais para o balcão do botequim era um passinho.

Os clientes foram expulsos do local, com as cervejas a meio, e senhor Zoi multado em 800 reais.

O correspondente da TSF no Brasil, João Almeida Moreira, assina todas as quintas-feiras a crónica Acontece no Brasil