A patroa que pode salvar a Europa

Há acordo na Europa para recuperar as economias? Então, para a revista francesa Le Point, isso deve-se à... patroa.

A patroa está na capa e no título que faz manchete do Le Point... é a revista semanal francesa que o admite, a patroa é... Angela Merkel. Em subtítulo: como Angela Merkel pode salvar a Europa; e letras pequeninas: a ciência de uma mulher de estado, os sucessos alemães; nos bastidores do novo acordo Paris-Berlim.

A proposta da Comissão Europeia vertida em números na capa de jornais espanhóis... o económico Cinco Dias põe em manchete o número 750 mil milhões... o El País escreve que Espanha poderá receber do novo fundo europeu 140 mil milhões... chama histórico ao plano de recuperação aprovado pela União Europeia... o governo terá 77 mil milhões a fundo perdido e 63 mil através de empréstimos... Ainda no El País, os Estados Unidos lançam uma dura advertência a Xi Jinping pela mão dura em Hong Kong... Washington já não considera que o território tenha autonomia da República Popular da China...

No L"Opinion, também está este que é o segundo tema global do momento, a seguir à pandemia... EUA-China, como a guerra fria se instala"...

No encerramento do congresso nacional popular chinês, o China Daily escreve que os "conselheiros devem manter visão estratégica"... o presidente dos trabalhos pediu propostas que orientem o país rumo ao cumprimento dos objetivos nacionais...

Já o Global Times dá conta do sucesso de oito montanhistas chineses que conseguiram chegar ao topo do Monte Qolomangma, esse mesmo a que no Ocidente chamam Everest, na fronteira com o Nepal... na manchete deste jornal chinês: "Triunfo no topo do mundo"...

Nos Estados Unidos, a revista The Week tem na capa um desenho, estilo caricatura, com "O Êxodo"... a pandemia faz milhares deixarem as grande metrópoles rumo às vilas e subúrbios...

No USA Today, está plasmado um alerta na primeira página: "os próximos cem dias podem definir uma nova era"...

No New York Times, escreve-se que quatro meses após o primeiro caso, os Estados Unidos ultrapassam os cem mil mortos...

Uma cabeça rapada, tipo skinhead, na capa do Guardian Weekly... o semanário britânico chama-lhe "guerreiros da cultura"... o coronavírus e a direita americana.

O Le Temps, da Suiça, mostra na capa um mar verde, reluzente, e uma mulher a nadar: no título, um pouco o retrato da vida no nosso tempo: "Em liberdade condicional".

No Jornal de Angola, o ministro da justiça e dos direitos humanos assume que o "27 de maio foi uma sucessão de erros históricos lamentáveis"...

No Iran daily, dá-se conta da entrada em funções do novo parlamento iraniano... com as indicações de quem manda mesmo, do Líder supremo, Ayatollah Ali Khamenei, que aconselha os parlamentares a focarem-se na economia e na cultura... a sessão decorreu debaixo de fortes medidas de segurança sanitária e regras de distanciamento social. No Irão já morreram 7 500 pessoas e há mais de 140 mil infetados.