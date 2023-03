A peculiar esfinge sorridente descoberta no Egito

Por Carolina Rico 07 Março, 2023 • 11:51 Partilhar este artigo Facebook

A mais recente descoberta dos arqueólogos egípcios é uma figura pouco usual. Perto do templo de Dendera, a 500 quilómetros a sul do Cairo, foi desenterrada uma esfinge sorridente.

A estátua de calcário é em tudo semelhante às habituais esfinges da mitologia egípcia - com corpo de leão e cabeça humana - exceto no rosto: tem uma cara sorridente e até "covinhas" nas bochechas.

Os arqueólogos acreditam que esta esfinge representa o imperador romano Cláudio, que liderou o império de Roma - incluindo o norte de África - entre 41 e 54 antes de Cristo.

Mamdouh Damati, ex-ministro e professor de arqueologia na Universidade Ain Shams, descreve a estátua como "magnífica: o rosto apresenta traços meticulosamente representados, com um sorriso leve nos lábios, duas covinhas nas pontas e restos de cores amarelas e vermelhas".

Foi também descoberta, ao lado da esfinge, uma "estela romana gravada com demótico", revelou o ministério do Turismo e Antiguidades do Egito esta segunda-feira.