"A polícia sabia o que ia acontecer." Deputado estadual brasileiro critica autoridades

Nelsão da Força, deputado estadual do Paraná eleito pelo Partido dos Trabalhadores (PT) na coligação Federação Brasil da Esperança, critica a falta de atuação das autoridades policiais neste domingo.

"O Lula já interveio, tirou o secretário de Segurança de Brasília e quem vai assumir é o Governo Federal. Agora, o governador Ibaneis está pedindo desculpa ao Lula, aos poderes, por falta de ação imediata, porque a polícia sabia o que ia acontecer", diz à TSF o deputado estadual brasileiro.

Nelsão da Força vai mais longe: "Se fossem os trabalhadores, se fossem os professores, se fosse qualquer cidadão fazendo um protesto por causa de medicamento, de emprego ou de moradia, a polícia tinha intervindo. Infelizmente, deixaram acontecer isso, que era uma coisa que na posse do Lula já tinha havido um ensaio. Agora, a polícia escolta milhares de pessoas. Dá impressão que há uma articulação para dar um golpe no Brasil."

O deputado estadual diz ser a favor de manifestações, mas "dentro da legalidade".

"Vamos supor que estivessem no Congresso todos os ministros, todos os deputados do Senado e o Presidente. Como é que deixaram as pessoas subir para lá? Eu sou a favor de manifestações e protestos, mas dentro da legalidade. Até podiam chegar próximo, tinha uma grade, mas daí não podiam avançar. Como é que as pessoas invadiram batendo em polícias, partindo tudo? Não foram lá pedir nada e não vão mudar uma eleição, porque já temos o Presidente empossado. Para isso, o povo que o elegeu também vai para a rua. Estamos preocupados, mas contentes com a ação que teve o Governo do Lula, com a ação imediata", afirma.

Nelsão da Força diz que o ex-Presidente Jair Bolsonaro está a apostar na manipulação dentro de vários setores da sociedade brasileira e com o medo das pessoas em sair à rua.

"Na verdade, ele está apostando na manipulação dos poderes das pessoas da igreja e militar e na questão do medo das pessoas, muitas vezes carentes e mais necessitadas, de ir para a rua. Geralmente, o nosso povo trabalhador, militante ia para a rua. Agora o povo encolheu, porque ele liberou o armamento à vontade", refere o deputado brasileiro.

O político brasileiro garante ainda ter provas de que muitos manifestantes foram pagos. "Eles tentaram dar o golpe, fazendo com que as pessoas fossem para a rua voluntariamente durante esta semana. O povo não foi nas vilas, nas cidades e nos municípios não foi. Quem foi para lá, foi um grupo pago que eles colocaram. Nós temos como provar que tinha grandes empresários, latifundiários e militares pagando."