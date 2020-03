João Pedrosa vive em Wuhan © Cortesia João Pedrosa

Hoje, sexta-feira 13 de março tinha planeado escrever acerca do recente anúncio que autoriza as empresas de Wuhan e da província de Hubei a retomar as atividades, a partir do próximo dia 21. Mas algumas notícias e imagens do que está a acontecer na outra extremidade deste largo continente Euro-Asiático decidiu-me adiar o tema para uma próxima data.

Aqui em Wuhan, quando no dia 23 de janeiro último foi decretada a medida draconiana de isolar toda a cidade e suspender todos os transportes públicos que a servem, fui ao "meu" supermercado para me abastecer para os dias feriados do novo ano chinês que se avizinhava.

Constatei que havia muitas mais pessoas nas compras do que que era usual ver, mas de uma forma geral as prateleiras encontravam-se bem abastecidas. À hora que fui, final da manhã, era notória a falha de verduras e legumes. "Talvez se devesse a algum açambarcamento", pensei eu. Mas estava enganado - mais tarde vim a saber que aquele tipo de produtos desaparece sempre rapidamente nas épocas de ano novo, pois a tradição exige a sua presença nos banquetes festivos.

Agora que se inicia a oitava semana de quarentena, comida e outros suprimentos continuam a chegar, sempre que necessário, à minha porta e às portas dos meus vizinhos.

Nesse dia de janeiro também foi solicitado à população para se manter em casa e ir à rua só para o mínimo indispensável. E como num grande golpe de magia, as pessoas desapareceram. As ruas, os passeios, os jardins e os parques infantis de Wuhan ficaram desertos e assim continuam até agora.

Acreditem, e falo por experiência própria, é muito mais fácil ficar uns "diazitos" em casa do que passar algumas semanas deitado numa cama de hospital. Aproveitem os "diazitos" para desfrutar da família.

Tenham paciência. Mas se não o conseguirem, finjam que a têm e vão ver que a coisa se resolve.

Protejam-se!

Mantenham-se seguros e saudáveis!

Eu, apesar do caricato que vi daí, vou manter na minha varanda a única bandeira de Portugal a esvoaçar nos céus de Wuhan.

João Pedrosa em Wuhan (13 de março de 2020)