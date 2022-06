A Rainha, os herdeiros e milhares a assistir. As imagens do Jubileu de Platina

Por Carolina Rico 02 Jun, 2022 • 14:14

As celebrações do Jubileu de Platina de Isabel II, que assinala 70 anos de reinado, começaram esta quinta-feira com o tradicional desfile militar Trooping the Colour, uma parada com mais de 1.200 soldados, centenas de músicos do exército e cerca de 240 cavalos que ficou marcado por um protesto rapidamente resolvido.

Apesar da situação de saúde frágil, apoiada numa bengala, a monarca apareceu na varanda do Palácio de Buckingham para ver o desfile militar e saudar a multidão ao lado do primo, o duque de Kent.

Depois, os membros da família real atualmente a desempenhar funções públicas oficiais apareceram na varanda para observar a homenagem dos aviões militares e acenar à multidão no exterior.

Atualmente, a família real resume-se aos filhos da Rainha, Carlos, Eduardo e Ana, o neto William, bem como os respetivos cônjuges, os primos Ricardo, duque de Gloucester, Eduardo, Duque de Kent, e Alexandra, o que exclui o príncipe Harry e mulher, Meghan e o príncipe André.

O Jubileu de Paltina marcado por uma série de eventos públicos durante quatro dias, entre esta e domingo, 5 de junho, incluindo dois feriados para permitir um fim de semana prolongado.