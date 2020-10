A sentir-se "bem", Trump fala de eventual "cura" para disponibilizar aos norte-americanos

Trump diz que recuperou da Covid-19 © AFP

O Presidente dos EUA quer oferecer o medicamento com o qual diz ter sido curado da Covid-19 a todos os americanos. No dia em que regressou à Sala Oval, seis dias após testar positivo ao novo coronavírus, Donald Trump elogiou "os melhores médicos, enfermeiros, bombeiros e agentes de autoridade", revelando a intenção de querer disponibilizar aos norte-americanos "o Regeneron".

""Não me estava a sentir totalmente bem e deram-me Regeneron e senti-me imediatamente bem", afirmou, acrescentando que a sua administração está a tentar que o medicamento, sobre o qual pouco se sabe, seja autorizado. "Se estiverem no hospital e se estiverem muito mal, quero que o obtenham rapidamente e de borla. Se foram mais velhos, devem recebê-lo ainda mais rapidamente", explicou.

"Temos milhares de doses prontas e quero aprovar o seu uso de emergência. Vamos assiná-la já e vocês vão ficar melhor muito depressa", acrescentou.

Trump, que ainda deverá estar infetado com a doença, encontra-se em convalescença na Casa Branca desde que regressou, segunda-feira, de um internamento de três dias num hospital militar situado perto de Washington.

Responsáveis da Casa Branca asseguraram que foram colocadas em prática medidas de segurança adicionais para proteger os funcionários que possam ter tido de interagir com o presidente, incluindo a obrigatoriedade de utilização de equipamentos de proteção individual completos.

O comportamento de Donald Trump desde que abandonou o hospital, na segunda-feira à noite, tem sido alvo de críticas e escrutinado com particular atenção no momento em que o número de trabalhadores da Casa Branca que testaram positivo para o novo coronavírus não para de aumentar.

Os Estados Unidos são o país com mais mortos (210.918) e também com mais casos de infeção confirmados (mais de 7,5 milhões).

A pandemia de covid-19 já provocou mais de um milhão e cinquenta e um mil mortos e mais de 35,8 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.