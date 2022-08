As ruas de Buñol estiveram limpas durante mais tempo do que é habitual. Devido à pandemia, a vila, que pertence à Comunidade Valenciana, no este de Espanha, não recebeu a sua mais popular festa, a Tomatina. Esta quarta-feira, o vermelho voltou a tingir todos os cantos da localidade.

Para o 75.º aniversário do evento, estavam preparadas 130 toneladas de tomate - mas não é uma variedade qualquer que pode ser usada durante o festival. O fruto tem de ser um tomate tipo pera, e maduro, para reduzir a violência do impacto e prevenir lesões. Quando o relógio marca as 12h00 (11h00 em Portugal), os mais de 14 mil participantes começaram a batalha, que dura cerca de uma hora.

Em poucos minutos, a polpa, misturada com a água, constantemente lançada nas varandas de Buñol, já chegava aos tornozelos dos mais corajosos. Não há tempo para descanso durante 60 minutos e, os camiões que transportam o fruto mais apreciado na vila, parecem nunca mais se esvaziar, apesar de não pararem de atirar mais armas aos participantes na batalha.

De acordo com o El País, as restrições causadas pela Covid-19 continuam a fazer-se sentir na Tomatina. Pela primeira vez em muitos anos, os visitantes espanhóis superiorizaram-se aos estrangeiros.

O contingente de participantes, que chegava a viajar desde os países asiáticos e da Austrália, viu-se reduzido devido às restrições que, por lá, continuam a imperar. "Às vezes, chegávamos a ter 80% de estrangeiros aqui, e muitos vinham do Japão, China e Austrália", confirmou María Vallés, do turismo local, ao diário espanhol.

Ainda assim, não se sentiu um grande decréscimo no interesse. Nem o preço do bilhete - 12 euros para visitantes e gratuito para os locais - impediu a afluência elevada, mas a casa cheia (22 mil pessoas) não aconteceu no regresso.

O festival da localidade da Comunidade Valenciana realiza-se na última quarta-feira do ano. Após a interrupção durante o período de governação de Franco, apenas a pandemia causada pela Covid-19 parou a tradição que, segundo relatos, começou com um protesto de estudantes, que se manifestaram contra os políticos locais.