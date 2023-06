A tragédia do Titan, Portugal "sem estratégia" e outros destaques na Manhã TSF

Empresa responsável pelo Titan alvo de críticas sobre falhas de segurança © OceanGate Expeditions/AFP (arquivo)

O que seria uma viagem de lazer, tornou-se numa nova tragédia a envolver o Titanic. A Guarda Costeira dos EUA confirmou que os ocupantes do submersível Titan, que estava desaparecido desde domingo, morreram na sequência de uma "implosão catastrófica" no fundo do Atlântico.

Sabendo dos riscos que iam correr, o que levou os milionários a bordo do Titan a arriscarem? A psicóloga Filipa Jardim da Silva respondeu às questões colocadas pela TSF.

Depois de várias críticas sobre as falhas de segurança do pequeno submarino, a empresa responsável pelo Titan contesta o que foi dito nos últimos dias.

Por cá, o consumo de tabaco e álcool aumentou nos últimos cinco anos. Os dados constam no V Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral 2022, promovido pelo Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências (SICAD). Além disso, também houve um crescimento no consumo de drogas ilícitas.

Noutro estudo sobre dependências, mais de 55% inquiridos admitem que já apostaram em jogos a dinheiro.

No plano económico, destaque para a entrevista TSF/DN que traz esta semana os avisos do presidente da Associação Portuguesa dos Bancos. Vítor Bento afirma que "Portugal não tem estratégia e é um navegador de circunstâncias".

Quase 94 mil trabalhadores do setor privado vão ter aumentos entre 7,8% e 8,1%, com retroativos a abril.A medida consta num projeto de portaria que está a ser preparado pelo Governo e que entrará em vigor depois de publicado em Diário da República, revela esta quarta-feira o Jornal de Negócios.

E esta noite, é de São João. O Porto prepara-se para uma das noites mais longas do ano que terá 16 minutos de fogo de artifício. Além disso, em Braga, o São João festeja-se de outra forma com a ajuda de três mil crianças e cavaquinhos.

E em época de Santos, uma dica. Como prolongar a vida dos manjericos?