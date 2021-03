"UE insta Espanha a enfrentar o emprego público temporário"

© Reprodução parcial da capa do jornal El País

No Vanguardia, a Europa estimula os estados a que gastem mais até 2023... A Comissão quer manter suspensas as normais fiscais e orçamentais enquanto a economia estiver abaixo do nível anterior à pandemia....

No Malaga Hoy leio que a terceira vaga da Covid eleva a mais de 1 milhão o número de desempregados na Andaluzia...

"A União Europeia insta a Espanha a enfrentar o emprego público temporário"... é a manchete do El País, que afirma que Bruxelas faz depender dessa reforma o fundo de recuperação para o país aqui ao lado. O governo prepara mudanças para limitar o uso de trabalhadores temporários na função pública.

Leio também na capa deste jornal - e é manchete também no Voz da Galiza - que o Ministério da saúde planeia fechar todas as autonomias (todas as regiões espanholas) na Semana Santa, no período da Páscoa. Também está previsto o recolher obrigatório entre as dez da noite e as seis da manhã. Mas acrescenta: Madrid fica só na defesa de permitir viagens.

Outra bem interessante na capa do El País: os serviços secretos alemães vão vigiar todo o partido AfD, Alternativa para a Alemanha, quarto maior do país, um partido de extrema-direita, por considerarem que o partido é suspeito de "extremismo" e de "atentar contra valores constitucionais do país". Isto implica que comunicações entre os membros do partido podem ser intercetadas - menos as dos que são deputados - e agentes podem atuar infiltrados dentro da organização.

O ABC denuncia que o governo de Pedro Sánchez tem um acordo fechado com o nacionalismo e que em Abril vai ceder o controlo das prisões bascas... assim, o governo regional de Vitória pode vir a dar benefícios e autorizações aos terroristas - termo usado pelo ABC - como o governo fez com os presos da declaração independentista da Catalunha. Vai haver uma cerimónia de destruição de armas da ETA Militar armazenadas desde 2005.

"Face às derivas da dívida, as políticas dividem-se" é a manchete do diário francês Fígaro... No editorial chamado "a grande atração", Gaetan de Capelle escreve que "a França não tem meios de anular a dívida Covid"...

No Libération, a foto de capa é do primeiro-ministro Jean Castex e do presidente Macron... ambos com máscara... confinamento e a pergunta: o que faz este fim-de-semana. Depois a explicação: "manter a esperança de saída da crise enquanto vai guardando a possibilidade de aplicar novas restrições locais, a conferência de imprensa do primeiro-ministro esta quinta-feira promete ser um novo número de equilibrismo.

No britânico Independent, os 400 mil milhões de Sunak - é o ministro das finanças inglês - os 400 mil milhões de libras para estimular a economia e sair da crise da Covid. Impostos no nível sustentado mais alto da história, crédito universal prolongado por seis meses, não há dinheiro extra para o serviço nacional de saúde nem segurança social apesar da tensão do momento.

No Estado de São Paulo... o PIB brasileiro caiu 4,1% no ano passado... o país deixou o clube das dez maiores economias mundiais... é o pior resultado da economia brasileira desde... 1901.

No jornal O País, de Angola, "Executivo traça medidas para evitar eleitores intrusos no exterior"... ou seja, a ideia é impedir que cidadãos estrangeiros votem em eleições angolanas... Na foto de capa deste jornal, o jovem que foi condenado a 23 anos de cadeia por matar amiga do facebook. Amiga do jovem na rede... dita... social.