A vida em imagens da lenda do rock'n roll que "inspirou as estrelas do amanhã"

Por TSF 24 Maio, 2023 • 21:51 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Tina Turner, a diva do rock'n roll, morreu esta quarta-feira, aos 83 anos, deixando para trás um legado musical inigualável.

"Com a sua música e uma paixão sem limites pela vida, ela [Tina Turner] encantou milhões de fãs pelo mundo todo e inspirou as estrelas do amanhã", lê-se numa nota de pesar publicada nas redes sociais da artista.

Segundo um porta-voz de Tina Turner, a cantora "morreu pacificamente após longa doença".

A estrela norte-americana foi uma das cantoras mais amadas, conhecida pela sua presença em palco e por uma série de êxitos como The Best, Proud Mary, Private Dancer e What's Love Got to Do With It.