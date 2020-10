A voz de Guterres "tem de ser mais escutada"

Ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva © LUSA

"A palavra do secretário-geral [da Organização das Nações Unidas] tem de ser mais escutada." O apelo é de Augusto Santos Silva, ministro dos Negócios Estrangeiros, no dia em que a ONU completa 75 anos de existência.

Ouvido esta manhã pela TSF, o governante considerou que a Organização das Nações Unidas enfrenta vários desafios, entre os quais se destacam as alterações climáticas, que exigem o entendimento entre as maiores potências mundiais.

Augusto Santos Silva dá conta de um verdadeiro "drama existencial - como diz Guterres - que nem todos compreendemos, que é o drama do aquecimento global".

Para o ministro, já há progressos a registar, mas muito está ainda por fazer. "Houve um avanço, porque nesta assembleia geral a China já se comprometeu com uma data. O Presidente chinês disse que até 2060 a China asseguraria a neutralidade carbónica. Na União Europeia, o nosso compromisso é assegurá-la até 2050. Os norte-americanos continuam sem se comprometer."

O papel dos EUA e da China é crucial para debelar a ameaça climática, salientou ainda Augusto Santos Silva. "Basta pensar que Estados Unidos e China são responsáveis por um terço das emissões de gás com efeito de estufa no mundo para perceber que, só com essas duas grandes economias, nós conseguimos vencer o desafio da ação climática."

Para assinalar o dia das Nações Unidas, vários monumentos em Portugal vão estar esta noite iluminados de azul.